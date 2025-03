Autocommerce Hrvatska d.o.o., ovlašteni distributer vozila Alfa Romeo Giulia i Alfa Romeo Stelvio, poziva vlasnike tih automobila, proizvedenih od 15. travnja 2019. do 14. srpnja 2020., da se odazovu na popravak vozila zbog mogućnosti da imaju nepravilno postavljeno BSM kućište kočnice.

"To može dovesti do mogućeg kvara kočionog sustava, pri čemu se vozilo može zaustaviti samo pomoću ručne kočnice. U najgorem slučaju, to može rezultirati nesrećom", stoji u priopćenju Držanog inspektorata Republike Hrvatske.

Nepravilnosti su uočene i na automobilima Opel/Vauxhall Grandland, zbog čega distributer automobila, AW CRO Distribution d.o.o., poziva vlasnike ove marke vozila proizvedenih od 21. ožujka do 19. studenog 2024. da se odazovu na popravak.

"S obzirom na trenutno usmjeravanje snopa kabela vozačevog i suvozačevog sjedala, postoji rizik da se snop može oštetiti metalnim dijelovima kada je naslon sjedala u krajnjem stražnjem položaju. Analiza kablova pokazala je da bi zračni jastuk sjedala mogao biti pogođen u najgorem slučaju i da postoji potencijalni rizik od kratkog spoja", priopćio je Državni inspektorat.

Pročitajte i ovo Svi ga imaju Koristite li ga? Ovaj "čarobni" gumb na vašem automobilu smanjuje potrošnju goriva za čak 30 posto

Pročitajte i ovo SRAM I PONIŽENJE Odjednom počeli imati nastrane seksualne porive, a onda su otkrili strašnu pozadinu: "Nisam to mogla kontrolirati"