Zbog izmjena u Zakonu o gospodarenju otpadom privatni iznajmljivači plaćaju jednaku naknadu za odvoz otpada izvan sezone kao i, primjerice, kamp s 300 kreveta. Poziv Dnevnika Nove TV istražio je može li se i kako to promijeniti.

Gotovo preko noći malim iznajmljivačima s otoka Cresa i Lošinja računi za odvoz otpada znatno su narasli. Marija Bonić, privatna iznajmljivačica iz Velog Lošinja, dosad je odvoz plaćala 30 kuna, a danas je on skočio na 300. "To je previše. Sezona je kratka, turista ima pa nema, računi su veliki. Ne znam kako će to sve završiti", kaže Bonić.

Izjamljivaču Nikoli Hajdiću računi su, s ranijih 25 do 30 kuna, sad skočili na 170. "To je, dakle, godišnje 2040 kuna, jedna srednja penzija u Hrvatskoj", negoduje Hajdić, koji u ljetnim mjesecima iznajmljuje četiri kreveta. I nije se bunio što je ljeti plaćao skuplje, no upitnici iznad glave pojavili su se ovog listopada.

"Dobili smo obavijest da će se paušal plaćati po 150 kuna plus 13 posto PDV-a za nas koji imamo prijavljene krevete, pa taman i jedan. Nema razlike imate li ih 20 ili dva ili pet", ispričao je Hajdić reporterki Dnevnika Nove TV, Ivani Kopčić.

Svi plaćaju isto

Oliver Filipas, iz Udruge iznajmljivača Grada Cresa, traži odgovor čemu ovakvo poskupljenje. "Oni plaćaju istu naknadu kao i hotel koji ne radi. Komunalno društvo od listopada ima dva načina naplate – kućanstvo i nekućanstvo. Apartmani su, kao i cijela privreda, svrstani u nekućanstvo, oni plaćaju 170 kuna plus otvaranje. Kako nemamo gostiju plaćamo 170 kuna. Isto kao bilo koji kamp, hotel s 300 ili više ležaja", kaže Filipas.

"Jedino mi pada na pamet da možda misle s kakvim Lamborghinijima odvoziti otpad pa onda to ima smisla", kaže Hajdić za Poziv.

Tvrtka koja odvozi otpad u vlasništvu je gradova Cresa i Malog Lošinja. Gradonačelnica Lošinja, Ana Kučinić, pred kamere Dnevnika Nove TV nije željela. Gradonačelnik Cresa svjestan je problema svojih sumještana.

Ni oni ne uspijevaju zaraditi: Jedina dva centra za otpad troše novac na zbrinjavanje smeća

Tomašević komentirao slučaj uhićenih Hrvata u Zambiji. Otkrio rastu li cijene komunalija i kopira li Bandića: "Ja ne fejkam"

"To nije fer. Imamo ideju i namjeru to modificirati i samostalno stvoriti kategorije za koje mislimo da bi bilo pravedno prema tome kako naše društvo funkcionira. Samo, čini mi se da to što ćemo napraviti nije u skladu s onim što zakon propisuje", kaže Marin Gregorović, gradonačelnik Cresa, koji je obećao da će se potruditi to riješiti.

Ako se nešto ne učini, neki kažu da razmišljaju o prestanku bavljenja iznajmljivanjem, a drugi upozoravaju da će očito raditi samo za smeće. "Bude li se cijelu godinu plaćalo tih 150 kuna, više ćemo plaćati nego zaraditi od turista", kaže Marija Bonić.

Gdje je tu logika?

Neven Kruljac, direktor tvrtke Komunalne usluge Cres Lošinj, kaže da je osnovni problem u tome što Zakon o gospodarenju otpadom predviđa da svi iz kategorije nekućanstva, u koju su svrstani i privatni iznajmljivači, plaćaju jednak fiksni dio cijene.

Domagoj Mikić, reporter Dnevnika Nove TV, usporedio je cijene usluge odvoza otpada iz siječnja prošle i ove godine za male iznajmljivače s dva ležaja i kamp s 3500 ležajeva.

Poziv: Neven Kruljac - 1 (Foto: DNEVNIK.hr)

U siječnju 2022. taj je iznajmljivač plaćao 1,72 eura, dok je kamp morao platiti 8300 eura. Međutim, u siječnju ove godine i iznajmljivač i kamp moraju platiti 19,92, s tim da fizičke osobe nisu u sustavu PDV-a pa je realno za njih još i skuplje.

Uz Petra Grašu, još je jedna poznata osoba izmamila osmijeh na lice djeteta u domu: "Nikada to neću zaboraviti"

Bizarna priča s adresama i kraj mukama mještana Pokupskog: "Progutajte ponos i priznajte da ste bili u krivu"

"Pokušali smo i kroz javnu raspravu maknuti to iz zakona da ne trebaju svi biti u kategoriji nekućanstvo", rekao je Kruljac, no nisu uspjeli. Kaže i da su neki gradovi pokušali riješiti problem s popustima. "Mislim da to nije u skladu sa zakonom, ali zasad se nitko ne buni", kaže Kruljac, dodajući da ni oni nisu zadovoljni novim zakonskim rješenjem jer sad prikupe triput manje novca nego prije.

Nitko iz nadležnog Ministarstva gospodarstva nije došao u studio, ali su svoj odgovor poslali. Koga su oni okrivili za ovu nelogičnost pogledajte u videu.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.