Prije mjesec dana Poziv u Dnevniku Nove TV vam je ispričao priču o brojnim problemima koji su svakodnevica djece i odgojatelja dječjeg doma Lipik. Dotrajalo krovište, stolarija koja prokišnjava - zahvaljujući vama, uskoro bi trebali biti stvar prošlosti. S druge strane, među djecom se još uvijek prepričavaju dojmovi s posebnog božićnog koncerta Petra Graše.

Još se sliježu dojmovi nakon dolaska Petra Graše u Dječji dom Lipik. "Kad su nam rekli da imamo neko iznenađenje, da budemo spremni - nisam ni na što mislila", priznaje Jolaine. "Mi smo mislili da su to materijalne stvari i onda je stvarno bilo veliko iznenađenje kad se on pojavio", prisjetila se Josipa.

"Kao neki san je bilo, jednostavno se sve brzo dogodilo. Nestvarno je da je Petar Grašo bio kod nas u blagavaonici", kazala je odgojiteljica Goranka. Bilo je jako puno suza, prvotnog šoka i sve im je jako brzo prošlo. A druženje se nastavilo i nakon što se ugasile kamere.

"Nisam očekivao da će on mene zagrliti. Ja sam njemu pružio ruku, nisam ga htio zagrliti da ne bi bilo da sam odmah naporan, ali on je jako kulturan čovjek. I bilo mi je jako drago", priznaje Said.

A Saidov san, koji je inače vratar nogometnog kluba Lipik, nakon poziva se ostvario. "Najveći poklon koji sam dobio je od Dominika Livakovića dres koji je on potpisao. Nisam očekivao da ću dobiti s utakmice dres i još nisam očekivao da će biti potpisan. Očekivao sam da će biti dres koji će biti iz trgovine. Neću ga nositi na treninge. To je jedna uspomena koju neću nikad u životu zaboraviti", kazao je Said.

Zaključak više nego jasan - novi poziv Petru Graši je upućen.

Odgojiteljica Goranka je kazala kako je bilo čudesno da su im, dok je trajao Poziv, telefoni gorjeli. "Javilo se jako puno ljudi, neki su došli osobno, nisu se najavili. Bilo im je bitno da donesu poklon, medvedića ili kozmetiku ili neki od poklona", opisala je Goranka.

Dok su se u Lipiku stvarala nova neraskidiva prijateljstva teško je bilo pronaći riječi zahvale. "Ljudi mi ostvaruju snove samo tako i ne znam kako da im se odužim. Jednostavno me dirne to što ljudi misle na mene. Moja poruka je da ljudi vjeruju u ono što žele i da vjeruju u svoje snove jer snovi se jednom ostvaruju", rekla je Ivana.

"Najviše me se dojmilo što je jedna djevojčica tražila opremu za rukomet i dobila je na božićno jutro set opreme za rukomet, ali nastavili su se javljat ljudi pa je čak rukometni klub iz Makarske poslao jedan paket s divnom čestitkom", kazala je odgojiteljica Goranka.

"Ovo nam je bio najljepši Božić do sada i samo bismo htjeli da nas ljudi ne zaborave do idućeg", priznaje Ivana.

Grašo: "Osjećao sam se kao bolji čovjek"

Danijela Ančić Žunić iz Dječjeg doma Lipik je u razgovoru s reporterom Dnevnika Nove TV Domagojem Mikićem kazala da se druženje djece s Grašom odužilo na tri sata. "Petar Grašo je netko poseban u njihovom životu", istaknula je Ančić Žunić. Prioritet dječjega doma je zamjena krovišta.

"Imamo tri veće zgrade i radimo na izradi troškovnika pa ćemo vidjeti koliko nam treba novca. Od donacija je prikupljeno oko sedamdesetak tisuća kuna", rekla je Ančić Žunić.

Nakon prošloga Poziva, neke stvari su se počele mijenjati nabolje. "Unutarnja stolarija je pri kraju. Javila nam se jedna tvrtka i očekujem da će sljedeći tjedan biti gotovo", kazala je Ančić Žunić.

Osim krovišta, jako je loša i vanjska stolarija. Curi voda kada pada kiša, hladno je i puše. U red bi trebalo dovesti i dječje igralište. "Slučaj je takav da kad dođe Božić javljaju se donari i to je prekrasno. Nakon Nove godine bude sve manje poziva", zaključila je Ančić Žunić.

"Mislim da je najljepša stvar koju čovjek može napraviti jest da usreći drugog čovjeka, drugo ljudsko biće. Ja sam dolaskom u Lipik prije svega usrećio sebe. Jednako tako mi je drago mi je da sam usrećio tu prekrasnu djecu, te mlade ljude unatoč nedostatku elementarnog doma i roditelja i te sve neke topline koju smo imali oni su unatoč tome i hrabri i jaki i nasmijani. Ja sam se zaista osjećao kao bolji čovjek nakon dolaska u Lipik u dječji dom", rekao je Grašo za Dnevnik Nove TV nakon druženja s djecom.

