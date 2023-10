Ekskluzivne snimke hvatanja krijumčara migranata, vozači progovorili za Dnevnik Nove TV: "Sad se kajem zbog svega"

Na prvu izgleda kao laka zarada, no unutar MUP-a postoji elitna skupina policajaca koja krijumčarima migranata opako kvari računicu.

Ekipa Poziva izašla je na teren s njima i svjedočila dramatičnoj protjeri za dvojicom krijumčara. Nakon što su uhvaćeni, samo za njihovu kameru otvorili su dušu.

U Slunju su se pridružili ekipi iskusnih policajca koji rade na akciji kodnog naziva Koridor, u šumskom području tik uz granicu.

Brzo su zaprimili prvu dojavu, a kada su stigli na mjesto imali su što vidjeti - brloge, relativno svježe tragove odjeće, ambalaže od hrane.

60 kilometara dalje na prijelazu Maljevac Nenad i Tomislav kreću u obilazak sela koja se nalaze tik uz crtu razgraničenja.

Potjera za vozačima

Jedan vozač bosanskohercehovačkih i zagrebačkih oznaka kod koridoraca je upalio crvenu lampicu

"Njihov izlet sa sporedne na glavnu cestu već ukazuje da im se malo žuri. Bez žmigavca bez kočenja. Gdje je znak obaveznog stajanja", prepričao je Predrag.

Plan je da se drugi tim ubaci između vozila koja prate, a kada dođu na mjesto pogodno za zaustavljanje pale rotacije i zaustavljaju vozila.

Policijska akcija (Foto: Dnevnik Nove TV)

Policija kreće u pretragu. U toj akciji zajedno sa sedam ilegalnih migranata pala su i dva vozača, a jedan je i progovorio za Poziv.

Preko kolge iz Njemačke saznao je za posao koji mu je trebao donijeti tisuću i pol eura. Da baš nije riječ o potpunom amateru, govori još jedna stvar. "Pronašli smo i mobilni telefon koji je prilikom krijumčarenja krijumčar sam slomio kako se ne bi uspjelo doći do podataka i kontakata sa kime je cijeli ovaj posao dogovoren", opisao je Tomislav.

Drugi vozač - potpuno druga priča. "Ja sam čovjek ugledan, koji ima firmu u Austriji, koji ima firmu u Bosni. Tako da mi nije spalo da

krijumčarim sa imigrantima", rekao je i pravio se da ništa ne zna.

Njegovu ionako klimavu priču poput kule od karata srušio je manje maštovit kolega koji je rekao da se obojica zapravo poznaju.



U službene prostorije osim migranata, ali iza rešetaka idu i krijumčari - unatoč kajanju. "Sad se kajem zbog svega. Ovo ne ide, bolje na pošten način. Više patnje, ali isplativije. Bez stresa, bez ičega", pokajao se jedan od krijumčara.

Kako to izgleda od same pripreme pa do prve dojave i hvatanja krijumčara u njihovom naumu te što su sve točno ispričali ispred kamera, pogledajte u prilogu.

Broj krijumčara porastao za 20 posto

Reporter Dnevnika Nove TV Domagoj Mikić ugostio je u studiju Dejana Dretara, voditelja Službe organiziranog kriminaliteta PNUSKOK-a.

"Izlike su uvijek svakakve, od toga da voze nekoga jer su autostopirali ili ih voze u bolnicu, uganuo je gležanj. To je onaj dio koji moramo razriješiti nakon ovakvih situacija", rekao je Dretar.

Dejan Dretar (Foto: Dnevnik Nove TV)

Što se tiče ovogodišnjeg trenda i hvatanja krijumčara migranata, bilježi se porast od 20 posto u broju kaznenih djela. "S današnjim danom to je oko 870 što je izniman broj kaznenih djela.

930 krijumčara kojih je ove godine uhićeno, 70 posto su stranci. Nećete vjerovati, imamo ljude od Azerbajdžana, Šri Lanke, Kine, Turske tako da svih nacija i narodnosti", dodao je.

Ono što policiju posebno zabrinjava je sve veći trend nestajanja krijumčara, odnosno bježanja od policije. "Što znači da njih ustvari nije briga za te migrante koji se nalaze u vozilu. Ovo je još lakši oblik, problem su kamioni i kombi vozila. Imamo čak slučajeva na autocesti da su vozači iskočili iz automobila u pokretu, a migranti ostali u vozilu i onda prvo moramo spašavati migrante, a tek onda se posvetiti krijumčaru", objasnio je voditelj PNUSKOK-a.

Organizatori do vozača dolaze na različite načine, pa čak i putem oglasa na društvenim mrežama. "Jesu li to organizatori nama bliskih zemalja ili negdje na drugim područjima, uglavnom ljudi se lako upecaju i idu raditi poslove krijumčarenja", rekao je Dretar.

Suradnja s lokalnim stanovništvom na području cijele Hrvatske je - izvrsna, naglasio je, jer ljudi prijavljuju kada vide nešto neuobičajeno.

Na najvećem udaru ulaska migranata je na području PU karlovačke, ličko-senjske i sisačko-moslavačke, kazao je Dretar i dodao kako suzbiti takva djela: "Ovo je strateški prioritet, ne samo Europe - borba protiv krijumčarenja, nego i Hrvatske. Što bolja međunarodna suradnja nama interesantne treće države koje su nam vrlo bitne, nama susjedne države i smanjiti broj krijumčara i samim time i migranata."

Cijeli razgovor pogledajte u priloženom videu.

