I u ponedjeljak požari nošeni burom - od Istre do Dalmacije. Apel da ne spaljuju biljni otpad mnogi nisu ili ne žele shvatiti ozbiljno.

Sumnja se i u podmetanja - od petka do ponedjeljka u Hrvatskoj je zabilježeno čak 216 požara. Uzalud sva upozorenja - vatra je samo u ponedjeljak u Lici buktila na 20 mjesta.

Zbog velike količine dima, više od tri sata zatvorena je bila dionica autoceste od Gospića do Svetoga Roka. Gorjelo je na minski sumnjivom području, na kojem se vatrogasci mogu kretati samo na sigurnim dijelovima terena.

"Iznad minski sumnjivog područja zračne snage ne djeluju. Pretpostavljamo, s jednom velikom dozom sigurnosti, da je ljudski faktor uzrok ovakvih događaja", kazao je Hrvoje Ostović, ličko-senjski vatrogasni zapovjednik.

Na području Ćićarije, na granici sa Slovenijom, gori već drugi dan. Zbog jakog vjetra, kanaderi do Istre nisu mogli doletjeti. "Teren je vrlo nepristupačan, srećom, imamo dobru suradnju sa Slovencima", pojašnjava Dino Kozlevac, istarski vatrogasni zapovjednik.

Prema podacima Hrvatske vatrogasne zajednice, od petka do ponedjeljka 2000 vatrogasaca diljem zemlje sudjelovalo je u 220 tehničkih intervencija i gasilo 216 požara. "Neko podmeće požar! Neko podmeće, nije tako doša sam", smatra Senka Dukovac iz Ribnika.

Uz problem spaljivanja biljnog otpada i nepoduzimanja mjera opreza, sumnja se i u piromaniju. Riječ je o poremećaju, tvrde stručnjaci, a bura je ovih dana mnogima opasni okidač.

"Sve te osobe koje podmeću vatru, na neki način, imaju problem s kontrolom tih svojih impulsa. To je nešto slično kleptomaniji i drugim sličnim poremećajima", tvrdi Mladen Mavar, klinički psiholog.

"Postrožiti kazne"

Reporter Dnevnika Nove TV Šime Vičević kazao je da, s obzirom na to da bura još uvijek puše, većina požara službeno nije ugašena jer postoji mogućnost njihovog širenja. Nakon što budu službeno ugašeni, policija izlazi na teren, obavlja očevid i utvrđuje uzroke. Požara je u ponedjeljak opet bilo i na zadarskom području.

Željko Šoša, zapovjednik JVP Zadar kazao je da je u tri vjetrovita dana zabilježeno 140 intervencija. "63 su požara otvorenog prostora. Mogu naći nekakvo opravdanje, s obzirom na jaku buru: da su se možda dodirnule žice od elektrovodova ili dalekovoda, isto tako da je negdje zaiskrilo iz dimnjaka jer smo imali 15 zapaljenih dimnjaka, ali još uvijek je, unatoč svim upozorenjima, najveći problem ljudski faktor", kazao je Šoša.

"Ljudi spaljuju biljni otpad, suhu travu, suhe grane, sad je vrijeme rezidbe, nekontrolirano zapale ili zapale pa nekontroliraju i onda im vjerojatno 'pobjegne', a onda se i sami maknu i nastaju veliki požari", objasnio je.

O tome kakvo mora biti stanje uma da se ide paliti suho granje na orkanskoj buri, Šoša kaže da je to teško reći. "Ja mislim da su i kazne tu preblage, ali i opća otkrivenost uzroka požara, odnosno ljudi koji zapale požar je mala. U požaru se dosta tragova uništi pa je to razumljivo. Pitanje je tu i postotka onih koji su privedeni kao počinitelji požara kao i toga koliko ih je uopće osuđeno. Mislim da, kad bi se sve to malo postrožilo, d abi bilo manje požara, zaključio je Željko Šoša, zapovjednik JVP Zadar.

Najviše kazne su 150 tisuća kuna ili 60 dana zatvora. Kazne su, kako se čini, neučinkovite. "Iako je to nenamjerno, a zna se da se u ovakvim nepogodama ne smije paliti, ako netko ipak pali - to bi trebalo tretirati kao namjerno izazivati požara. Isto tako, trebale bi se postrožiti kazne", smatra Šoša.

Od početka godine policija je podnijela prekršajne i kaznene prijave zbog izazivanja požara protiv 11 osoba.

