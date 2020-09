Devetnaesta Povorka ponosa LGBTIQ zajednice, osoba i obitelji održat će se u subotu, 19. rujna, a novost je da se prosvjednici s ciljem ostvarenja ustavne jednakosti i društva slobodnog od rodnih i spolnih normi i kategorija okupljaju na Markovu trgu.

''Ove godine borimo se za ustavnu jednakost i pravo na slobodu, unutar i izvan četiri zida! (...) Ustav nama trenutno predstavlja zid, jer ograničava i guši naše slobode. Taj zid moramo srušiti'', poručili su u proglasu iz udruge Zagreb Pride.

Najdugovječniji politički prosvjed za ljudska prava u Hrvatskoj, kako najavljuju, održat će se pod sloganom “Sloboda unutar i izvan četiri zida.

Povorka ponosa započet će okupljanjem u 15 sati na Markovu trgu te će proći Ćirilometodskom uličicom do Katarinina trga, zatim Strossmayerovim šetalištem do Mesničke ulice, Ilicom do Trga bana Josipa Jelačića, Ulicom Augusta Cesarca do Trga Europe, te Vlaškom do Trga Josipa Langa sve do Ribnjaka.

Povorka ponosa prvi se put okuplja na Markovu trgu, ispred Sabora, Vlade i Ustavnog suda. "Tamo nećemo biti slučajno, tamo ćemo biti da od najviših organa vlasti naše Republike zahtijevamo da sruše zidove koji i dalje ograničavaju naša prava, a naše obitelji i dalje guraju u drugi red građanki i građana", poručili su.

Zahtijevaju da se pokrene postupak promjene Ustava tako da se u svim pravima i obvezama izjednače sve obitelji. Za nedavnu odluku Ustavnog suda, kojom je istospolnim obiteljima omogućeno udomljavanje djece, ističu kako jasno govori koliko je ustavno ograničenje iz 2013. "zastarjelo, besmisleno i protuprirodno".