Povlače se ove tablete, za jednu skupinu ljudi mogu biti opasne

Državni inspektorat Republike Hrvatske obavještava potrošače o opozivu proizvoda, Specchiasol Fucus 150 cpr - tablete, LOT 43051 najbolje upotrijebiti do 30. 6. 2024., LOT 46065 najbolje upotrijebiti do 31.01.2025., LOT 48742 najbolje upotrijebiti do 30. 9. 2025., zbog neoznačenih alergena riba i rakovi u proizvodu.

Proizvod predstavlja opasnost za osobe alergične na ribe i rakove, dok ga osobe koje nisu alergične mogu konzumirati bez ograničenja.

Podaci o proizvodu:

Proizvođač: SPECCHIASOL srl, via Bruno Rizzi 1, 37012 Bussolengo (VR), Italija

Stavlja na tržište: RO.RA. NATURA d.o.o., Put M. Matkovića 8, Zagreb

Obavijest se odnosi isključivo na proizvod s navedenim podacima.