Sjećate li se Plenkovićeva Vijeća za prošlost? Pogledajte što oni kažu o ustaštvu na Thompsonovu koncertu

Dok dio povjesničara i članova Vijeća za suočavanje s posljedicama vladavine nedemokratskih režima osuđuje isticanje ustaških simbola na dan koncerta u Imotskom kao sramotno, dio kaže da nisu vidjeli ustaške simbole te sve što je u kontekstu Domovinskog rata ne smatraju spornim.

Ivo Goldstein, profesor povijesti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, koji je bio član Vijeća za suočavanje s prošlošću rekao je da je upoznat sa svime što se u Imotskom događalo.

"Mislim da je to sramotno", kazao je Hini na upit da prokomentira koncert u Imotskom gdje su u utorak nastupili Mate Bulić, Dražen Zečić i Marko Perković Thompson.

Uoči koncerta na glavnom se trgu pjevala i ustaška pjesma "Evo zore, evo dana", neki od okupljenih nosili su HOS-ove majice, uz njih su bile prisutne baklje i zastave s prvim bijelim poljem koje u svojem simbolu imaju "Za dom spremni".

Goldstein drži da je "proustaška atmosfera i histerija koja je tamo vladala" rezultat promjene u narativu koji se dogodio u vladajućoj strukturi u posljednjih nekoliko godina, odnosno pomicanja prema drugačijoj kulturi sjećanja.

Podsjetio je na dubrovačkog gradonačelnika Matu Frankovića koji je u govoru na svečanosti otvorenja parka u spomen na poginulog hrvatskog branitelja okupljene pozdravio sa "za dom spremni", ali i na izjave premijera Andreja Plenkovića u kojima je govorio da taj povik ima dvostruke konotacije.

Osvrnuo se i na potpredsjednika Vlade Tomu Medveda koji je na komemoraciji o poginulima na Bleiburgu govorio kao o hrvatskoj vojsci i zahvaljivao im.

"Mislim da je to najbolji putokaz bio ovim, uglavnom mladim ljudima u Imotskom, što trebaju uzvikivati, jer ako je ta ustaška vojska i jedan dio zločinaca koji je stradao na Bleiburgu i Križnom putu, ako je to hrvatska vojska, onda ja ne znam zašto oni ne bi smjeli pjevati Juru i Bobana i uzvikivati 'za dom spremni'. To nije po Ustavu, to nije hrvatska vojska. Ja bih volio da se Vlada drži slova ustava", kaže Goldstein.

Taj povjesničar drži nekorektnim kriviti zaključke Vijeća za suočavanje s posljedicama vladavine nedemokratskih režima za dvostruku konotaciju pozdrava "za dom spremni" i zlouporabu ustaštva.

"To je netočno i nekorektno, jer zaključci Vijeća kažu da Vlada treba donijeti pravilnik po kojem se taj usklik uopće može koristiti, no nikakva uredba ili pravilnik ili bilo kakav dokument od strane Vlade nije u ovih šest godina izašao", napominje.

Nazor: Domoljubna atmosfera

Ante Nazor, ravnatelj Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata te član Vijeća za suočavanje s posljedicama vladavine nedemokratskih režima, rekao je Hini da je na spomenutom koncertu u Imotskom osjetio domoljubnu atmosferu, a na stadionu nije vidio ustaške simbole.

"Vidio sam mnogo majica i zastava sa znakom HOS-a, postrojbe iz Domovinskog rata, no sve što je u kontekstu Domovinskog rata, ne smatram spornim, pa i pjesme koje su hrvatski branitelji pjevali 1991. na prvoj crti bojišnice. Baš kao pozdrav 'Slava Ukrajini' koji se danas izvikuje u demokratskom svijetu", kazao je, dodavši da je pjesma "Bojna Čavoglave" domoljubna pjesma.

"Ono što je mene zasmetalo, to je što te večeri na stadionu nisam vidio niti jedan znak Gardijskih brigada ili Specijalnih jedinica policije MUP-a RH, postrojbi koje su najzaslužnije za obranu Hrvatske od velikosrpske agresije i oslobađanje okupiranih teritorija. Volio bih da mladi koji nose samo oznake HOS-a razmisle o tome, kao i o tome što nam znači "Domovini vjerni", pozdrav hrvatske vojske u Domovinskom ratu", kaže Nazor.

Glede nezakonitosti i nedvojbene osude, nema, kaže, razumijevanje za dizanje desnice u zrak, jer ta gesta koja pripada totalitarnim i neljudskim režimima nema nikakve identitetske veze s Hrvatima, niti je pozitivna u civilizacijskom i ljudskom smislu, niti može imati ikakve kontekstualizirajuće olakšice.

Sadržaj "Dokumenta dijaloga" spomenutoga Vijeća, kojim se osuđuju svi totalitarizmi smatra dobro izbalansiranim i korisnim za hrvatsko društvo, takav stav Vijeća ne smatra problematičnim, već rješenjem.

"Upravo u duhu toga dokumenta licemjerno je raditi slučaj od koncerta u Imotskom, dok se u pojedinim mjestima u dalmatinskom zaobalju na ljetnim 'slavama' šeću osobe s kokardama na kapama i dok se bez ograde ističu pozdravi i simboli pod kojima su u 2. svjetskom ratu i poraću masovno ubijani Hrvati", kazao je Nazor.

Kusić: Nisam upoznat s događajima

Zvonko Kusić, čelnik tog Vladinog Vijeća, rekao je da nije upoznat s događajima na koncertu u Imotskom i isticanju ustaških simbola, napomenuvši da sudovi prema donesenim preporukama trebaju odlučivati o svakom pojedinom slučaju.

Kusić je podsjetio je da je Vijeće na čijem je čelu bio prije šest godina, 2018., donijelo zaključak da se pozdrav "za dom spremni" može koristiti u komemorativne svrhe, ne provokacije.

Odbacio je prozivke da je zahvaljujući takvom zaključku Vijeća ustaški pozdrav dobio dvostruke konotacije pri čemu se zloupotrebljava uspomena na hrvatske branitelje iz Domovinskog rata.

"Stav Vijeća se pozvao na ustavne odredbe, dakle u Ustavu se spominju Domovinski rat i branitelji i ovi su ljudi bili branitelji. Prema tome stav Vijeća je da se ustavne vrednote poštuju i zato je ta iznimka. A to je inače u europskoj praksi isto poznato, to se zove službena tolerancija", rekao je Kusić.

To, dodaje, nije samo naš izuzetak, to je još europska komisija za ljudska prava pojam službene tolerancije poznavala.

"Kad nije bilo reakcije nadležnih vlasti, kad se nešto toleriralo, a to je bio ovaj slučaj, da se to primjenjuje. Tu sad dolazimo do intencije, dakle važno je da li je nešto provokacija ili je nešto komemoracija. To onda odlučuju sudovi i netko to treba prosuditi od slučaja do slučaja", napominje Kusić.

Klasić: Jadna država

Povjesničar Hrvoje Klasić kaže da ga je sram živjeti u državi u kojoj treba zakonski zabranjivati pozdrave koje su koristili sluge i suradnici Adolfa Hitlera.

"Jadna takva država u kojoj 2024. godine trebate zakonski propisati da je pozdrav koji su koristili Hitlerove sluge i suradnici nešto štetno, da ga treba zakonski zabraniti i kažnjavati, umjesto da je to svima očigledno", izjavio je za Hinu.

"Različita tumačenja su priče za malu djecu, Hrvatska pokazuje ovime samo da je nezrela država prepuna nacionalista i to ekstremnih nacionalista", dodao je Klasić.

Ističe da Hrvatska u Ustavu jasno navodi da se temelji na antifašizmu, a ne na ustaštvu Nezavisne Države Hrvatske.

Kako navodi, "Za dom spremni" bio je ustaški pozdrav i 1941. i 1991. godine i to što su ga započeli koristiti neki drugi koji sebe nisu nazivali baš tim imenom, ne mijenja na stvari.

Ljudi u HSP-u, podsjeća, kada su osnivali HOS preuzeli su pozdrav "Za dom spremni" i postrojbe nazvali po ustaškim zapovjednicima.

"Ne rade to zato što misle da su to stari hrvatski pozdravi ili stari hrvatski junaci, nego zato što je sve to skupa povezano sa ustaštvom i time se oni ponose”, kazao je Klasić.

"To se nije smjelo dogoditi 1990-ih, ali nažalost se dogodilo, a grešku se trebalo ispravljati vremenom što nije napravljeno", ustvrdio je.

