Prvo koristio ustaški pozdrav, a sad mijenja imena ulica nazvanih po ustašama: "Dobije se po prstima od premijera pa se mora popraviti imidž"

Nakon što je bio kritiziran zbog korištenja ustaškog pozdrava, dubrovački gradonačelnik sada najavljuje promjenu imena dviju ulica nazvanih prema ustaškim dužnosnicima.

"Pa evo dobili smo dopis Svjetskog židovskog kongresa koji je zapravo adresiran bio na brojne gradove u RH koji još uvijek imaju imena ulica osoba koje su na neki način djelovale u 2. Svjetskom ratu", rekao je Mato Franković, dubrovački gradonačelnik.

Jedna od ulica čije bi se ime mijenjalo nosi ime po Peru Bakiću, konavoskom ustaši. Inače je to jedna od najprometnijih ulica, nalazi se u samom ulazu u grad, a u budućnosti bi se zvala po akademiku Luku Paljetku.



Druga ulica čije bi se ime mijenjalo je dr. Ante Sugje, on je bio pripadnik ustaškog pokreta, a u budućnosti bi ova ulica dobila ime po dubrovačkim trubadurima.



Na pitanje zna li tko je bio dr. Ante Sugja Arijana je odgovorila: "Bogami ne znam, evo iskreno!", Toni je rekao: "A znam da je bio neki ustaša". Božica poručuje da imena ulica trebaju ostati tako kako jesu, dok Karlo kaže da nije dobro mijenjati ime ulice jer onda mora mijenjati osobnu.

Mnogi su Frankovićeve dosadašnje istupe nazvali desničarskim od fotografije u majici HOS-a pa do spornog pozdrava, no on to opovrgava.

"Pozdrav za dom spremni je apsolutno legitiman pozdrav i nikakve veze nema sa ustaštvom", poručio je.



Iz političke oporbe mijenjanje imena ulica u ovom trenutku nazivaju politikantstvom.

"Čim počne nešto biti medijski atraktivno, onda dolazi do reakcije. Sjedimo na dvije stolice ili se dobije po prstima od premijera pa se mora popraviti imidž. To je moj zaključak. A ako ćemo već mijenjati imena, onda neka se promijene sve ustaške ulice", rekla je Anita Bonačić Obradović, SDP.

Iz dubrovačke Gradske uprave poručili su i kako će, kao i u prethodnim slučajevima kad su mijenjali imena ulica, građanima sufinancirati troškove izrade novih osobnih dokumenata. Konačna odluka o promjeni imena je na dubrovačkom Gradskom vijeću, koje bi se ponovno trebalo sastati u rujnu.

