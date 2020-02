Povjerenstvo za sprečavanje sukoba interesa odlučilo je u petak da će pokrenuti postupak protiv ravnatelja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje Luciana Vukelića jer postoji mogućnost za potencijalni sukob interesa s obzirom na to da je istodobno i član Upravnog vijeća KBC-a Rijeka.

Vukelić je prijavljen da je u svojstvu ravnatelja HZZO-a i člana Upravnog vijeća KBC-a Rijeka u "koliziji uloga" jer postoji mogućnost da pogoduje jednoj strani.

"Kao ravnatelj HZZO-a, ima obveze koje uključuju nadzor rada bolnice čijeg je Upravnog vijeća član. Postavlja se pitanje može li na taj način doći u situaciju da kroz kontrole i nadzore KBC-u Rijeka progleda kroz prste. Dokumentacijom to nije utvrđeno, ali njegov privatni interes može utjecati na njegovu nepristranost u donošenju odluka vezanih za taj KBC", kazala je članica Povjerenstva Tončica Božić.

Ne pokreće se postupak protiv Josipe Rimac

Povjerenstvo je zaprimilo prijavu da je državna tajnica u Ministarstvu uprave Josipa Rimac kao gradonačelnica Knina opraštala dugove komunalnih naknada DIV Grupi i kao nagradu dobila stan u Zagrebu.

"S obzirom na to da je taj događaj bio 2011., prije donošenja Zakona o sprečavanju sukoba interesa, nismo imali osnova da istražujemo je li tadašnja gradonačelnica imala ikakav poslovni ili osobni odnos s vlasnikom te tvrtke", istaknula je Božić.

Povjerenstvo nije utvrdilo da je Rimac dobila stan u Zagrebu, pa je odlučeno da se postupak ne pokreće.

Ne pokreće se postupak ni protiv Gorana Aleksića

Povjerenstvu je bio prijavljen i saborski zastupnik Goran Aleksić za neovlašteno reklamiranje pojedinih odvjetnika, posebice odvjetnika Srđana Kalebote, i kompanije svoje supruge na svojem osobnom profilu na Facebooku.

Utvrđeno je da je Aleksić reklamirao odvjetnike i suprugu na svojem osobnom, a ne dužnosničkom profilu na Facebooku.

Aleksić je u svom očitovanju Povjerenstvu naveo da se ne radi o pogodovanju odvjetnicima, već naprotiv, o pomoći potrošačima da dobiju što kvalitetnije pravno zastupanje te da u svemu tome nije imao nikakvu materijalnu korist.

Povjerenstvo je utvrdilo da se djelovanje Aleksića kao aktivista Udruge Franak mora odvojiti od njegova djelovanja kao zastupnika u Saboru.

"Dio objava na Facebooku na koje prijavitelj ukazuje objavljen je na profilu Udruge Franak, a dio na profilu Aleksića. Pojedinačni profili dužnosnika ne predstavljaju ujedno i službene profile tijela u kojem oni obnašaju dužnost. U objavama nije postupao u svojstvu saborskog zastupnika, već isključivo u svojstvu udruge civilnog društva", ustvrdila je predsjednica Povjerenstva Nataša Novaković.

Obersnel zatražio mišljenje, Povjerenstvo će izdati posebnu smjernicu

Riječki gradonačelnik Vojko Obersnel obratio se Povjerenstvu za davanje mišljenja vezano za svoju imovinsku karticu.

Zanimalo ga je mora li nanovo utvrditi tržišnu vrijednost svojega stana, koji je prijavio da vrijedi oko 901.000 kuna, kada je prvi put izabran na mjesto gradonačelnika Rijeke 2000. godine.

Povjerenstvo je utvrdilo da u tom slučaju nema rizika od korupcije.

"Ako je do promjene u tržišnoj vrijednosti došlo za vrijeme mandata, dužnosnici to ne moraju evidentirati u kartici. No u trenutku podnošenja nove imovinske kartice, kada ponovno stupaju na dužnost, onda bi trebali revidirati vrijednost nekretnina", objasnila je glasnogovornica Povjerenstva Martina Jurišić.

Najavila je da će Povjerenstvo o tome izdati posebnu smjernicu za dužnosnike te će nakon toga biti obvezani mijenjati svoje podatke. (Hina)