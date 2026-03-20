Povjerenje, strategija i dobri rezultati: Kako danas izgleda pametna kupnja ili prodaja nekretnine

Tržište se stalno mijenja, pravila igre nisu uvijek jednostavna, a ulozi su veliki. U takvoj situaciji dobra agencija za nekretnine zlata vrijedi i postaje partner koji vas vodi kroz cijeli proces.

Danas prodati ili kupiti nekretninu znači puno više od objaviti par fotografija i dogovoriti razgledavanje. Tu su procjena realne tržišne vrijednosti, provjera papira, pregovori, ugovori i koordinacija svih uključenih.

Kad se sve to posloži kako treba, ogromna je razlika između stresnog iskustva i procesa koji zapravo ima smisla.

Na tom principu radi i agencija Homefinder, s fokusom na jasan plan, transparentnost i stalnu komunikaciju s klijentima.

Kristian Mikec, direktor agencije (Foto: Home finder d.o.o.)

Kako kaže direktor Kristian Mikec, u ovom poslu sve se svodi na povjerenje.

Klijentu je važno znati da netko stvarno štiti njegove interese, bilo da prodaje obiteljsku kuću, kupuje prvi stan ili ulazi u investiciju. Pristup mora biti isti: temeljit, odgovoran i profesionalan.

U Homefinderu zato puno pažnje posvećuju komunikaciji. Klijent u svakom trenutku zna gdje je u procesu i što može očekivati. Manje neizvjesnosti, manje stresa.

Učenje nikad ne staje

Tržište nekretnina nije “naučiš jednom i znaš zauvijek”. Zakoni se mijenjaju, trendovi isto, a ozbiljan rad traži stalno usavršavanje.

Zato u Homefinderu edukaciju doživljavaju kao standard. Osim rada s klijentima, razvijaju i programe za buduće agente i sve koji žele ozbiljnije ući u ovaj sektor.

Cilj je jasan: podići razinu profesionalnosti na tržištu.

Danas prvi dojam nekretnine gotovo uvijek nastaje online. Zato su kvalitetne fotografije, video, virtualne šetnje i dobar digitalni marketing postali must have.

Ali tu priča ne staje. Klijentima su dostupne i dodatne usluge: od energetskog certifikata do savjeta kako pripremiti nekretninu za prodaju, pa čak i pomoć oko financiranja kroz suradnju s provjerenim kreditnim posrednicima.

Homefinder prati i nove trendove pa je moguće realizirati kupoprodaju i putem kriptovaluta, uz jasno postavljena pravila. To je posebno zanimljivo međunarodnim kupcima i investitorima.

Uz to, agencija surađuje s nizom domaćih i stranih platformi, što nekretninama daje veću vidljivost i otvara vrata širem krugu kupaca.

Važno je imati nekoga tko zna što radi

Kupnja ili prodaja nekretnine nije samo papirologija. To je kombinacija strategije, sigurnosti i osobnih planova.

Zato je važno imati nekoga tko razumije i tržište i ljude. Nekoga tko zna kako izvući maksimum iz situacije, ali i kako cijeli proces učiniti jednostavnijim.

Ako razmišljate o prodaji, kupnji ili investiranju, prvi korak je uvijek isti: informirati se, postaviti prava pitanja i imati nekoga tko zna što radi.

