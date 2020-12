Požeško-slavonski župan Alojz Tomašević pravomoćno je osuđen zbog nasilja nad suprugom, ali ga to ne sprječava da se ponovno kandidira na lokalnim izborima. Međutim, ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica za Dnevnik Nove TV ekskluzivno otkriva novost koja bi Tomaševiću mogla pomrsiti račune.

Pravomoćnom je presudom potvrđeno da je župan Alojz Tomašević obiteljski nasilnik.

"Što se tiče pravne bitke, ne ostaje baš previše sredstava. Ostaje mogućnost, obzirom na žalbene razloge, iniciranja podnošenje ustavne tužbe", rekao je Željko Damjanac, odvjetnik Alojza Tomaševića.

Danas nije želio davati izjave, a na sudu se branio i tvrdio da je on žrtva: "I dalje smatram da je to obiteljska situacija, da je to obiteljska svađa mene i moje supruge", rekao je u siječnju, prilikom izricanja nepravomoćne presude.

Ipak, danas je potvrđena odluka suda iz siječnja, kad su opisivali kako je Tomašević zlostavljao suprugu.

"Učestalo joj govorio da je luđakinja i da se ide liječiti, da je glupa kravetina, glupača i luda krava. Fizički nasrtao na nju, hvatao ju objema rukama za vrat i snažno stiskao te ju šamarao, govorio joj da će ju ubiti, izbosti, zadaviti i rasparati grkljan", u siječnju je opisao sudac Slaven Vidmar.

Capak o obaveznim maskama za one koji su preboljeli koronavirus: "Još ne znamo kako imunost stečena kroz bolest utječe na transmisiju zaraze"

Još uvijek nema traga nestaloj Ininoj plinskoj platformi, lučka kapetanica otkriva kad kreće potraga: "Valovi su bili veći od dva i pol metra... Jednostavno ne znam što bih rekla"

Kazna ne odražava stav države o nultoj toleranciji na nasilje, rekla jeSanja Sarnavka iz zaklade "Solidarna".

"Nama svi postupci pokazuju da to nije istina i da oni ljudi koji trebaju sankcionirati nasilje apsolutno preblago i bez ikakvog promišljanja dosuđuju uvjetne kazne", rekla je.

Malenica najavljuje izmjene zakona

Na svojoj funkciji Tomašević ostaje, a može se kandidirati i na idućim lokalnim izborima.

"Hoće li se kandidirati? Vjerojatno hoće. Ima li šanse? To sve ovisi o HDZ-u i s kim će HDZ ići na lokalne izbore", rekla je Tamara Puač, nezavisna vijećnica u Gradu Požegi.

Afera je Tomaševića stajala članske iskaznice HDZ-a, o današnju je presudu komentirao i Ivan Malenica, HDZ-ov ministar pravosuđa i uprave.

"Nulta stopa tolerancije nad tim djelima nasilja u obitelji", rekao je Malenica te dodao da će se mijenjati zakon: "Vjerujem da ćemo uz izmjenu Zakona o lokalnim izborima, i nizom drugih zakona, uvrstiti to kazneno djelo kao prepreku za kandidiranje na lokalnim izborima."

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr