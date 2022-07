Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja i pet udruga za zaštitu potrošača u petak je potpisalo ugovore o dodjeli financijske podrške za provedbu projekta "Tajni kupac za zaštitu potrošača u procesu uvođenja eura u Republici Hrvatskoj", za što je namijenjeno 720 tisuća kuna.

Predstavnici udruga kontrolirat će pojedina prodajna mjesta i cijene određenih namirnica te upozoravati na moguća neopravdana poskupljenja tijekom zamjene kune eurom.

Udruge će do 15. u mjesecu objavljivati prikupljene podatke, a ostavljena im je i mogućnost objave "crnih lista", to jest popisa onih koji neopravdano podignu cijene odnosno krivo preračunavaju kune u eure.

Prvi popis kreće u kolovozu

Ugovore su potpisali ministar gospodarstva i održivog razvoja Davor Filipović i predstavnici pet udruga - Društvo potrošača Međimurje, Centar za edukaciju i informiranje potrošača, Hrvatska udruga za zaštitu potrošača, Razvojna organizacija zaštite potrošača i Udruga Potrošački centar.

Filipović je istaknuo kako s eurom kao službenom valutom koja se uvodi sljedeće godine zaštita prava potrošača je došla u prvi plan.

Važno je učiniti sve što je moguće kako ne bi došlo do neopravdanog povećanja cijena i iz tog razloga došlo je do suradnje s predstavnicima nevladinog sektora i nadam se da će uvođenje eura biti napravljeno na transparentan način i da će potrošači biti zaštićeni, kazao je.

Naveo je kako su istraživanja Europske komisije (EK) pokazala da kada se radi o zaštiti potrošača ljudi najviše vjeruju udrugama koje se time bave.

Više zaštitnih mehanizama

Podrška nevladinog sektora, kako je rekao, nije jedini mehanizam koji će se koristiti u zaštiti potrošača već su tu i druga nadzorna tijela poput Državnog inspektorata.

Jedan od zaštitnih mehanizama je i uvođenje etičkog kodeksa koji treba doprinijeti stvaranju sigurnog okruženja za potrošače te utjecati na pouzdano i transparentno uvođenje eura, kada se govori o ispravnom iskazivanju cijena, istaknuo je Filipović napominjući kako će se pozvati sve poslovne subjekte u Hrvatskoj da se priključe etičkom kodeksu i na taj način pošalju poruku da će voditi računa o potrošačima u cijelom procesu uvođenja eura.

Ministar je rekao kako će javno biti objavljeni podaci tko se priključio kodeksu te će potrošači moći svoje pohvale i kritike iznositi i sve će biti javno objavljeno. Također će biti otvorena i telefonska linija na koju će se moći javljati pritužbe ili pohvale.

Na novinarski upit hoće li ovih 700 tisuća kuna biti dovoljno iz Udruga su rekli kako novca nije dovoljno, ali kako postoji odgovornost da daju doprinos u ovom procesu.

Kontrola deset prodajnih mjesta mjesečno

Sredstva koja su im odobrena, kako je kazala Tanja Popović Filipović iz Centra za edukaciju i informiranje potrošača, iskoristit će u najboljem mogućem smislu kako bi sve ispalo kvalitetnije.

Pojasnila je kako će na mjesečnoj razini kontrolirati deset prodajnih mjesta i provjeravat će određeni dio namirnica i usluga, a zaduženi za Brodsko-posavsku, Vukovarsko srijemsku i Osječko-baranjsku županiju.

Predsjednica Hrvatske udruge za zaštitu potrošača Ana Knežević je kazala kako će udruge same odrediti popis namirnica i nastojat će da to budu one koje ljudi svakodnevno kupuju, primjerice mlijeko, ulje, brašno itd.