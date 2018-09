"Nismo imali hrane i stao sam u lokalnih trgovini da kupim neke namirnice. Tu me uhvatila hrvatska policija, strpala u auto i vratila natrag u Bosnu. Rekao sam im da mi je tu kći, molio ih da nas ne razdvajaju. Nisu mi vjerovali", ispričao je Sirijac.

Jedan je Sirijac putem društvenih mreža poslao očajnički poziv u pomoć da mu se pomogne pronaći petogodišnja kći Allsa. Ispričao je kako je nedavno zajedno sa skupinom migranata došao u Bosnu i Hercegovinu te preko Bihaća uspio ući u Hrvatsku.

Nakon što su dva dana pješačili, stigli su do mjesta Smoljanac, koje se nalazi nedaleko od Plitvičkih jezera, piše Novi list.

"Nismo imali hrane i stao sam u lokalnoj trgovini da kupim neke namirnice. Tu me uhvatila hrvatska policija, strpala u auto i vratila natrag u Bosnu. Rekao sam im da mi je tu kći, molio ih da nas ne razdvajaju. Nisu mi vjerovali", ispričao je Sirijac u videu na Twitteru.

Objavio je i kartu na kojoj je označio mjesto na kojem je djevojčica zadnji put viđena te zamolio sve koji imaju bilo kakvu informaciju da se jave policiji u Velikoj Kladuši ili najbližoj policijskoj postaji.

Kako prenosi neprofitna organizacija Are You Syrious, otac je kazao kako je Allsina majka preminula, a njih dvoje pobjegli su od rata u nadi da će u Europi pronaći sigurnost. Naveo je i da mu je hrvatska policija prilikom odvođenja razbila mobitel, što mu je bio jedini način da stupi u kontakt s ostalim imigrantima s kojima je putovao, a s kojima bi se možda mogla i dalje nalaziti njegova kći.

Vezano uz ovaj slučaj poslali smo upit MUP-u te ćemo njihov odgovor objaviti po prispjeću.

This is the last known location where little Allsa was with a father and couple of migrants, the location was shared by the father of a missing Allsa!

Please all who have any kind of info contact the police in Velika Kladuša BiH,or the first police office anywhere in the area! pic.twitter.com/x23imHgnBI