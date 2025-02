U 8:54 zabilježen je vrlo slab potres s epicentrom kod Čuntića, 5 km južno od Petrinje. Magnituda potresa iznosila je 2,2 prema Richteru, a intenzitet u epicentru II – III stupnja EMS ljestvice.

Epicentar je bio 57 kilometara jugoistočno od Zagreba i 13 kilometara jugozapadno od Siska.

