Kako javlja EMSC u srijedu u 11:52 potres jačine 3.6 po Richteru zatresao je područje Banovine.

Epicentar je bio na dubini od devet kilometara, a prema komentarima objavljenim na stranici EMSC, potres se jako osjetio.

"Ovo je bio udar al baš jaki", "Dosta je zatreslo. Dugo nije ovako", "Pomozi Bože, ovak nije već dugo zdrmalo", "Propisno zdrmalo Sisak", neki su od komentara. Potres su osjetili i građani Velike Gorice i Novog Zagreba.

