U srijedu rano ujutro, oko 5:30 Zagreb je pogodio slabiji potres. Magnituda potresa bila je 1,7 po Richteru, s epicentrom 7 kilometara sjeverno od Zagreba te 4 kilometra južno od Kašine.

''Kakvo buđenje'', ''Markuševec - Dobro je streslo za dobro jutro, pa do kada će'', ''Zadrmalo nas je za dobro jutro'', ''Zatreslo me u krevetu, mislio sam da sanjam, ali očito nisam. Prestat će to brzo, ljudi, samo smireno'', ''Dragi potresiću, ja bih te lijepo molio da nas ostaviš na miru. Moje srčeko više neće ovo izdržati. Mlad sam. Odi više spat'', napisali su građani koji su potres osjetili.