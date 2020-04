Slabiji potres zatresao je okolicu Zagreba u srijedu u 16:17. Prema podacima objavljenim na EMSC-u, epicentar se nalazi kod Brdovca.

Seizmolozi su zabilježili u srijedu u 16:17 slabiji potres kod Zagreba. Prema podacima EMSC-a, radi se o podrhtavanju tla magnitude 1,4 po Richteru.

Ministar graditeljstva Štromar zahvalio svima koji su radili na saniranju štete nakon potresa: "Plaćat će to država i Grad Zagreb, novca ima i to mora biti plaćeno"

Epicentar potresa bio je 21 kilometar sjeverozapadno od Zagreba i pet kilometara sjeverozapadno od Brdovca na dubini od jednog kilometra.

"Čula se tutnjava i osjetilo se ljuljanje", "Lagano dugo podrhtavanje", "Mislio sam da susjedi skaču, osjetilo se podrhtavanje", "Treslo je osjetno", neka su od iskustava koje su napisali građani na području na kojem se osjetio potres.

M1.4 #earthquake (#potres) strikes 22 km NW of Zagreb - Centar (#Croatia) 21 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/ovcT64XPj7