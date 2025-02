Potres koji je prodrmao Dalmaciju nekima je bio upozorenje: "Pripremili smo osnovne stvari da možemo izletjeti van"

U Posedarju se zbraja štetu nakon potresa koji je u utorak prodrmao Dalmaciju. Magnituda od 4,8 po Richteru bila je i više nego dovoljna da se uvuče strah u kosti.

"Pripremili smo osnovne stvari da možemo izletjeti van ako što dođe. Uzeli smo dokumente i moramo biti pripravni. Nikad ne znaš što nas može zadesiti", rekla je Danka Bolić iz Posedarja.

Seizmolozi kažu da je sreća što se dogodio u Velebitu koji je "progutao" njegov učinak. Iako nema većih prijavljenih šteta, primijećene su manje pukotine na mjesnoj crkvi u Slivnici Gornjoj i napuknuće zida u zgradi u središtu Zadra. Na Pagu je zbog potresa oštećen zvonik na Kneževu dvoru.

Na teren su u srijedu ujutro izašli vatrogasci, policija i HGSS. "Povod tomu je pomak zvonika uslijed potresa. Međutim, potres nije uzrok tomu. On je samo pospješio i ubrzao cijelu proceduru", objasnio je Jure Orlić, načelnik Stožera civilne zaštite Paga.

Načelnik: "Moramo s time živjeti"

Reporterka Dnevnika Nove TV Sanja Jurišić je o šteti od potresa razgovarala s načelnikom Općine Starigrad, Marinom Čavićem.

"Nasreću, nema štete. Bilo je nekoliko poziva mještana koji su prijavili pukotine. U narednim danima ćemo to evidentirati pa ćemo sukladno tome izaći na teren i postupati. Obišli smo i crkvu u Selinama i vidjet ćemo što ćemo dalje s time. To su zasad jedine štete i nadam se da će to tako i ostati", rekao je.

To je područje i prije četiri godine pogodio potres. "Moramo s time živjeti, ali bitno je da se ne sije panika", napomenuo je načelnik i dodao: "Protiv prirodnih nepogoda ne možemo ići, ali se moramo pridržavati uputa Civilne zaštite i ostalih sudionika tog sustava pa ćemo znati postupiti ako dođe do većih nepogoda."

