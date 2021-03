Najavljeno potpuno zatvaranje državne ceste D70, koja Omiš spaja sa zaleđem, radi gradnje obilaznice odgađa se od srijede na subotu kako bi se stanovništvo prilagodil na novi režim prometa i prijevoz brodicama Cetinom, doznaje se od omiškoga gradonačelnika Ive Tomasovića.

"Dobio sam od Hrvatskih cesta obavijest kako do potpunog prekida prometa na ovoj cesti neće doći 10. ožujka, nego 13. ožujka. Od 10. ožujka će početi prevoziti brodice stanovništvo od Zakučca do mosta u Omišu radi prilagodbe na takav prijevoz, a prometnica D70 će ta dva prilagodbena dana, kao i do sada, biti povremeno zatvarana dok će njezino potpuno zatvaranje slijediti 13. ožujka", rekao je za Hinu Tomasović.

Objasnio je da će biti angažirane tri ili četiri brodice koje će tijekom potpune blokade ceste prevoziti građane od pet sati ujutro do 23 sata navečer svakih pola sata, a po potrebi one će ploviti Cetinom i češće na dionici od naselja Zakučca do mosta u Omišu u oba smjera.

"To dvodnevno odgađanje potpunog zatvaranja ceste D70 je učinjeno kako bi se stanovništvo naviklo na prijevoz brodicama rijekom Cetinom u dužini od gotovo jedan kilometar", rekao je Tomasović.

Iz Hrvatskih cesta najavili su prošlog tjedna da će cesta koja Omiš povezuje s njegovim zaleđem biti potpuno zatvorena najkasnije do 1. srpnja zbog radova na izgradnji omiške obilaznice.

"U sklopu izgradnje omiške prometnice bit će probijen i tunel Komornjak sjever, koji se nalazi u neposrednoj blizini naselja Zakučca", rekao je Tomasović.