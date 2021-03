Nove poteškoće za stanovnike Omiša i okolice. Zbog radova na obilaznici zatvara se prometna žila kucavica od Omiša prema Gatima, kojom na dan prođu tisuće automobila i putnika. Za stanovnike je organiziran prijevoz brodom, no brojni gospodarstvenici negoduju i smatraju da će im to uništiti posao.

Idući tjedan brod će prevoziti stanovnike prema Omišu i obrnuto. I to zbog zatvaranja ceste - žile kucavice. Cesta se zatvara zbog radova na omiškoj obilaznici gdje se trenutačno probija tunel. Brodice će prevoziti putnike nizvodno Cetinom, a sav promet vozilima morat će desecima kilometara okolo da bi došli do grada.

"To je tri puta veći trošak goriva nego šta je dosad za 5 min do Omiša moramo 25 km u jednom 25 u drugom vozit", kažu stanovnici.

Poduzetnici iz obližnje gospodarske zone koje će zatvaranje ceste pogoditi - najavljuju otkaze.

"To znači da će neki ljudi morat na biro. Ta cesta je svrha funkcioniranja gospodarske zone", kaže predstavnik poduzetnika u gospodarskoj zoni Zakučac.

"Mi imamo ljude koji su bolesni koji nemaju auta, koji ne voze, Hitna pomoć su rekli da će dolaziti sa Šestanovca. Mislim Šestanovac je udaljen ne znam ni ja koliko od Omiša, to je predaleko. Neka nekog strefi srce...", kaže Dolores Filipović, predsjednica Mjesnog odbora Zakučac.

Druga rješenja nisu prošla

Pontonski most, trajekt - ništa od toga odgovorni nisu prihvatili kao opciju rješenja problema.

"Ono što je bilo ključno to je sigurnost prilikom ulaska trajekta u Cetinu, nije bilo sigurno u potpunosti pa smo od toga odustali“", poručuje Josip Škorić, predsjednik Uprave Hrvatskih cesta.

Na opravdanja da je ovo jedini način, stanovnici poručuju: „A šta ću poručit. 21. stoljeće počeli smo na Mars ići, a nismo u stanju premostit 60 metara Cetine“.

Cesta se zatvara od 10. ožujka do najkasnije prvi srpnja. Rizična je i plovidba niz Cetinu zbog padanja stijena. No iz Hrvatskih cesta poručuju - sigurnost će biti na što većoj razini.

"Normalno nisam zadovoljan, ali ovo je jedino moguće rješenje u ovom trenutku“, zaključuje Ivo Tomasović, gradonačelnik Omiša.

Izgradnja cijele omiške obilaznice stoji blizu 180 milijuna kuna. I rok za završetak je rujan iduće godine.

Tomaš: Sustav je zakazao

Pogođeno stanovništvo kao i poduzetnici čije poslovanje izravno pogađa zatvaranje ceste ne protive se radovima kao ni rješavanje prometnog problema, ali i smeta ponuđena alternativa.

Predstavnik poduzetika Tomislav Tomaš kaže kako je sustav zakazao.

"Sve alternartive koje su postojale su zakazale zbog birokratskih problema", kaže.

Korištenje obilaznog pravca, kaže, stvorit će poprilične troškove i naprezanja u poslovanju.

"Profesionalci smo, prebrodit ćemo, i to nakon ovakve krizne godine. Tražili smo neki civilni ponton, ili jedan brod ponton, no pokazalo se da je za to potrebna opširna dokumentacija", kaže Tomaš.

Planiraju li prosvjede, Tomaš kaže kako u ovoj fazi to više nema smisla.

"Zadnje nam je da stopiramo projekt, samo se nadamo da će radovi što kraće trajati", poručuje Tomaš.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr