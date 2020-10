Rebalans proračuna očekuje se u četvrtak. Njime bi Vlada trebala osigurati milijardu i 840 miljuna kuna za isplatu dijela duga veledrogerijama. Kome će se oduzeti - u Vladi šute, no zato su pozvali učitelje, policajce, medicinare i druge službenike na sastanak. Upitna je dogovorena povišica od 2 posto iduće godine.

Odakle državi iz rebalansa milijardu i 840 milijuna kuna za lijekove veledrogerijama? I bez potresa, ukupan trošak koronakrize iznosi 28 i pol milijardi kuna. Ministar financija Zdravko Marić obećava kako ćemo sve saznati u četvrtak nakon što se sastane s predstavnicima državnih i javnih službenika.

Koalicijski partneri otkrivaju - novac će se namaknuti predujmovima iz EU te zarade od turizma. Mirovine se neće dirati, plaće javnim i državnim službenicima se neće smanjivati, ali je upitna dogovorena povišica za iduću godinu.

„Mi svi moramo polako početi biti svjesni stanja u kojem se država nalazi, pogotovo službe državne koje ne prihoduju proračunu direktno“, poručio je HSLS-ov Darko Klasić.

Sindikati su zato pozvani na sastanak u Ministarstvo rada. Ministar Aladrović je u samoizolaciji, pa će pred sindikate čuvar državne blagajne. Željko Stipić iz sindikata Preporod ističe kako se potpisani dogovor mora i ispoštovati te naglašava kako su do svoje skromne povišice došli nakon 7 tjedana štrajka. Poručio je da od iste neće odustati.

Upitne povišice i drugima

Dva posto veće plaće u veljači 2021. obećano je i policajcima. Dubravko Jagić iz sindikata policije potvrdio je da i oni ne odustaju od svoga novca.

„Zašto bi mi dali takav ustupak, radi se o tome da smo mi stalno dali ustupke. Do kad“, zapitao se. Kako doznajemo, razmišlja se i o smanjenju proračuna Hrvatskih cesta zbog čega bi veći projekti, ne odobri li se tim tvrtkama zaduživanje, bili upitni.

Na stolu su i subvencije Fonda za energetsku učinkovitost, no stavke su to koje se do četvrtka mogu promijeniti. Pitali smo ministra Darka Horvata hoće li biti novca za subvencioniranje stambenih kredita. Kaže za ovu godinu hoće, no za idući natječaj u ožujku 2021. možda ne u tolikom omjeru.

„Prvo moramo u 2021. pokriti sve one obveze koje smo generirali zaključno sa ovom godinom, a nakon toga ćemo razmišljati s kojim sredstvima i za koliko ugovora smo spremni u 2021. godini“, zaključio je.

Rebalans će biti predstavljen u četvrtak, tjedan dana poslije ide u Sabor. Rasprava o amandmanima bit će u utorak 3. studenog, a glasovanje dan poslije.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr