Ne prijavljuju radnike i ne isplaćuju im plaću, no mogu mirno spavati jer njihova poslovna praksa neće biti sankcionirana. U jeku najava o izmjenama Zakona o radu, Provjereno donosi priču o nepoštenoj praksi poslodavaca i obespravljenim i prevarenim radnicima.

Našle su posao u jednoj krojačko-šivačkoj radionici, potpisale su ugovor o radu, no svoj primjerak nisu nikada dobile. Vjerovale su poslodavki jer, kažu, izbora nisu imale. No, nakon mjeseci rada – zarađeni novac nisu dobile. Jednoj bivša poslodavka duguje 20 tisuća kuna, drugoj sedam, a iako su je prijavile inspekciji rada, jedino rješenje da dobiju svoje novce je – privatna tužba.

Jedna od sugovornica Provjerenog dokaza protiv bivše poslodavke ima – poruke na mobitelu, potpise u bilježnici što je i koliko radila, ali i snimke razgovora u kojoj joj tadašnja šefica govori: ''Znači ti si radila nezakonito nešto i šta... ja ću za to dobit kaznu i ok, zatvorit ću firmu na koju prijaviš… Drugu i treću nit će mi 'ko zatvorit nit može jer ne glasi na mene. Ja radim već godinu i pol na drugu firmu...''

Rintate k'o konj, a šef ne da plaću? Iz Fine poručuju: Stisnite mu ovrhu!

Bivši šef mu dužan 250.000 kuna

Sličnu priču ima i Stjepan kojemu bivši poslodavac duguje više od 250.000 kuna. Kao predstavnik tvrtke koja se bavi isporukom stomatološke opreme, materijala i lijekova, zadatak mu je bio obilaziti ordinacije.

Obećan mu je ugovor, a sretan jer je ponovno počeo raditi posao koji voli, pristao je dio plaće primati na ruke. Drugi dio plaće nikada nije dobio, kao ni ugovor, a ono što mu pripada, već godinama traži sudskim putem. Umjesto da dobije svoj novac, ovršen je za sudske troškove i to iznosom koji, kaže, ne može otplatiti za ovog života.

''Pa to je sramotno!''

''Ja sam 17 mjeseci radio za poslodavca i njemu pridonosio prihod gdje je evidentno i dokazano i potvrđeno i ja još uz to njemu moram platiti sudske troškove, pa to je sramotno“, priča za Provjereno. U Novom sindikatu upoznati su s ovim slučajem.

Radi se o sustavnom problemu, kažu iz Sindikata, i činjenici da su suci u Hrvatskoj svojom interpretacijom izmijenili Zakon o radu.''Znači Zakon o radu kaže ako radnik radi bez ugovora o radu, da se smatra da ima ugovor o radu na neodređeno vrijeme. Međutim, tumačenje sudaca, koje je danas prihvaćeno i postalo je sudska praksa, je da se to ne može utvrditi ako ne postoji volja stranaka. To znači konkretno da naši poslodavci mogu mirno spavati ako ne prijave radnika mjesec, dva, tri pet ili 17 mjeseci bez obzira što on radi i obavlja sve poslove'', kaže Mario Iveković, predsjednik Novog sindikata.

Cijelu priču pogledajte večeras u Provjerenom u 23 sata na Novoj TV.