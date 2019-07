Od sljedeće godine napokon bi trebala zaživjeti Cro kartica. Projekt Ministarstva turizma u javnoj je raspravi u sklopu novog kruga porezne reforme. Jadransko more i plaže mnogi građani gledaju samo na televiziji.

Tako, dio Vukovaraca ostane uz Dunav jer je, kako kažu, 1000 eura za tjedan dana godišnjeg na Jadranu previše za slavonske plaće.

"Ovdje u Slavoniji svi imaju minimalac. Apartman od 100 eura dnevno je previše. Na moru nisam bio ni ove ni prošle godine", kaže Stipo Popić.



"Šteta što ljudi ne dolaze malo da vide i Vukovar i Osijek i Slavoniju. To je šteta. Nije samo na more otići. Ima tu i rijeka i tu se lijepo osjeća", kaže Niko Garić.

Tako razmišljaju i u Vladi pa od sljedeće godine uvode Cro karticu. Poslodavcima će,naime, omogućiti da radnicima daju do 2500 kuna neoporezive nagrade. Taj bi novac mogli koristiti isključivo za turističku potrošnju prvenstveno na kontinentu, ali i na obali u razdoblju od listopada do travnja u turističkim objektima koji se priključe projektu.

"Da se pokrene i naročito potiče trošenje, turistički pristup ugostiteljstvu i svemu na kontitnentu. Dakle kontinent nam je bio poanta svega", kaže ministar turizma Gari Ceppelli.

Zainteresiranih turističkih objekata na kontinentu ima. Jedan od njih su Tuheljske Toplice.

"Sigurno, taj projekt je pozitivan i mi bi se u taj projekt uključili.S time ćemo popuniti neke dodatne krevete ili dobiti nekoliko gostiju više na bazene, wellnes sadržaje", kaže Vasja Čretnik, direktor Termi Tuhelj.

Baš izvan sezone hrvatski građani češće odlaze preko granice, kažu iz putničkih agencija.

"Ono što mi očekujemo od tog modela jest da se usmjeri jedan dio potrošnje kroz nagrade poslodavaca u hrvatsku potrošnju", kaže Boris Žgomba iz putničke agencije.

Šef osječke IT tvrtke Ivan Jurlina nije baš oduševljen ovom Vladinom mjerom.

"Mislim da je to populistička mjera gdje se pokušava turizam poboljšati malo više. Mi kao poslodavci ne vjerujem da ćemo to iskoristiti zato što to ograničava naše zaposlenike da samo izvan turističke sezone koriste te vaučere i naravno samo na određene poslovne subjekte", kaže Ivan Jurlina, predsjednik Osijek Software Cityja.

One tvrtke koje će radnicima kao nagradu ipak puniti Cro karticu novcem, nekome će omogućiti da se makar i izvan sezone na nekoliko dana odmori od posla u prirodi, na masaži ili pak morskom zraku.

