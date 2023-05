Najnovija istraživanja pokazuju, osim polovice onih koji su nakon promjene radnog mjesta požalili, polovica zaposlenih Hrvata u sljedećih će godinu dana dati otkaz i naći drugi posao. Ni poslodavci ni stariji radnici nisu svjesni da se to zove konkurentnost, i samo nekad davno: to se zvalo - nelojalnost.

47% zaposlenih u Hrvatskoj ili trenutačno traži ili će u sljedećih godinu dana tražiti drugi posao. I naći će ga jer mogu, kaže voditelj istraživanja s Filozofskog fakulteta i voditelj postidplomskog studija upravljanja ljudskim potencijalima Sveučilišta u Zagrebu, Zvonimir Galić.

"Kod nas se na tržištu rada nalazi jedna generacija koja je stasala u potpunosti u novim okolnostima. Ona nema emotivnih veza prema poslodavcu i ja mislim da je to normalno u tržišnoj ekonomiji, vi trebate ispregovarati najbolji deal", napominje.

Na konstataciju novinarke Dnevnika Nove TV Barbare Golje da su nas starije odgajali da nam je to drugi dom, da nam je posao drugi dom, kaže: "Da, ali kriza koja se odvila 2008. godine kod nas se rastegla do 2014, godine i ona je pokazala da poslodavci nisu smatrali da je to vaš drugi dom. It is all about business", kaže.

Shvaća li poslodavac da će uskoro plesati kako zaposlenik svira? Počinju polako shvaćati poslodavci koji su baš prodali 100 stanova, koje tek treba izgraditi.

Esmir Halilović, građevinski radnik, kaže da mu je sada plaća približno onoliko koliko mu je bila u Njemačkoj, jer ovdje nema radne snage. A tamo negdje iz Bangladeša, poslodavac radnu snagu bezuspješno pokušava dovesti.

Vlasnik građevinske tvrtke Dragan Martinović kaže da se osjeća ucjenjenim. "Osjećam se svakodnevno ucjenjenim".

"Kad počnete mrdati s plaćama svaki mjesec, vi ste onda gotovi, jer nema kraja i to nije sretno rješenje. U Hrvatskoj sada svi hoće veće plaće, a rad je ostao isti. Život nije ostao isti, ne mogu plaće ostati iste, ali govorim vam tendecija je rasta", kaže Martinović. Nominalno su plaće rasle za 11,8 %, ali realno su u posljednjih godinu dana pale za 0,2%.

"Poslodavac bi trebao znati tko mu je dobar radnik i tko mu koliko vrijedi i proaktivno zadržavati one koji mu vrijede", kaže profesor Galić.

Radnik Esmir poručuje da će i on ići za boljom plaćom ako mu je netko ponudi. Poslodavac će se svakim danom morati početi pitati: vrijedi li raditi za poslodavca kao što sam ja? Radnik se neće morati pitati: vrijedi li zaposliti nekog poput mene?

