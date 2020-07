Pojedine banke od listopada će promijeniti cijene nekih svojih usluga.

Dio banaka od jeseni diže cijene nekih svojih sluga. Novi list piše kako će od 1. listopada u PBZ-u vođenje tekućeg računa u kunama s dosadašnjih od 4,9 do 7 kuna poskupjeti na 6,3 kuna do 9 kuna mjesečno.

Naknade rastu i umirovljenicima, koji će od listopada za tu uslugu plaćati od 3,15 do 4,5 kuna mjesečno. Studentima će i dalje ona biti besplatna. Iz te su banke za list odgovorili kako su njihove cijene i dalje među najjeftinijima te da te ih nisu mijenjali devet godina.

PBZ diže i naknadu za podizanje gotovine u banci. Tko digne 100 do 5000 kuna platit će tri kune. To se ne odnosi, napominju, na podizanje gotovine sa zaštićenih računa, osnovnih računa i osnovnih računa za osjetljivu skupinu kao i za podizanje gotovine s računa osoba pod skrbništvom i maloljetnika kao ni za podizanje iznosa od 5000 do 100.000 kuna.

Erste: Online bankarstvo besplatno

U Erste banci će od 1. listopada vođenje tekućeg računa poskupjeti za dvije kune i iznosit će 12 kuna. I vođenje deviznog i žiro računa bit će 12 kuna, što je dvostruko više nego sad. No list piše kako će klijenti ugovaranjem novih usluga online bankarstva, ukupno plaćati i manje nego dosad. U banci objašnjavaju kako se naknade za vođenje računa te za online bankarstvo sada plaćaju odvojeno, a od listopada će to biti jedinstvena naknada.

Naknada za vođenje transakcijskih računa iznosit će 12 kuna, dok će usluge online bankarstva biti besplatne što će se, objašnjavaju u banci, pozitivno odraziti na većinu klijenata.

OTP: Drugačiji obračun za gotovinu s bankomata

Od polovine listopada mijenjaju se naknade u OTP banci. Za podizanje gotovine kreditnim karticama na bankomatima umjesto tri posto, najmanje 30 kuna, nove naknade plaćat će se tri posto plus 20 kuna.

Umjesto naknada za podizanje gotovog novca 3,5 posto, najmanje 35 kuna na bankomatima drugih banaka, nove naknade iznose 4 posto plus 20 kuna.

Isto vrijedi i za podizanje gotovine na eft-post terminalima.

U Raiffeisen banci nema povećanja naknada, a iz Zagrebačke banke kažu da u proteklom razdoblju nisu povećavali naknade. Novi list piše kako im ih HPB-a nisu odgovorili na upit.