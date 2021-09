Počela je berba krumpira u Lici. I krumpir se, nažalost, pridružio popisu namirnica čiji je urod podbacio. Suša je uzela danak i sad je na redu odnos ponude i potražnje koji će odrediti i cijenu za krajnjeg kupca.

Prema svemu sudeći i ove godine ćemo krumpir morati uvoziti iako će i s uvozom biti problema jer je krumpir ove godine u većini država podbacio zbog suše.

Proizvođač ličkog krumpira Nikola Vidaković iz Gospića upozorava da će ovogodišnji urod biti od 20 do 30 posto manji nego prošle godine.

"To je unatoč činjenici da smo većinu proizvodnje navodnjavali, a u dijelovima gdje nije navodnjavano i u drugim dijelovima Hrvatske smanjenje prinosa se kreće oko 40, 50 pa čak i više posto", objasnio je u razgovoru s reporterom Dnevnika Nove TV Markom Balenom.

Navodnjavanje znači i veće troškove, a pitanje je koliko se to malim proizvođačima uopće isplati. "Mislim da je to neophodno za sve one koji se misle baviti tržišno orijentiranom prozivodnjom", rekao je Vidaković.

"Klima se sigurno mijenja. U prošlosti je bila možda jedna kritična godina u njih pet po pitanju vlage za krumpir u Lici, a sada nemamo jednu dobru u pet godina nema", istaknuo je.

Upravo zato proizvođači su prisiljeni dignuti cijenu krupmira. "Sve će to dovesti do povećanja cijena. Mislim da u budućnosti više nikad neće krumpir biti jeftin i podcijenjen kao što je bio prethodnih godina. Mislim da neće biti krumpira po kunu, dvije kao što je bio u dućanima, a koliko će biti povećanje to je teško reći. Mislim da neće ići u ekstremne visine kao što neki najavljuju. Možda će se neki poput ličkoga kretati cjenovnim razredima od sedam, osam kuna u maloprodaji za kilogram, ali cijena nekog drugog krumpira će biti nešto niža od toga", objasnio je Vidaković.

