Poskupljenja građane osobito pogađaju na području prijevoza. Barem 10 posto više cijene osjetili su svi koji su posljednje vrijeme krenuli u kupovinu polovnog automobila. Poskupjeli su i mehaničari, limari, dijelovi. Od ponoći pak ponovno poskupljuje gorivo, a još više cijene na benzinskim postajama očekuju se i za tjedan dana.

Od ponoći gorivo ponovno poskupljuje, međutim ne značajno - litra benzina trebala bi poskupjeti za 22 lipe, a dizela 28 lipa. "Udar je veliki, međutim kada bi ljudi bili malo fleksiblniji i malo racionalniji onda ne bi trošili toliko goriva. Kad sam ja bio prije 40 godina u Njemačkoj tamo vam se uvijek četvero ljudi vozilo u jednom autu na posao", rekao je Ivica Bitunjac, vlasnik oldtimera. I njega muči spokupljenje.

Osim goriva poskupjela su i rabljena vozila. Najviše ona oko 5 godina stara. Cijene su otišle gore i rabljenim vozilima ostalih godišta, kažu iz automobilskog sektora.

Bicikl se vratio na velika vrata: Pametni znaju čemu služe dva kotača, još samo da to shvate i gradske vlasti



"Recimo desetak posto je slučaj poskupljenja kod većine brendova. Dakle do poremećaja je došlo, vidljivo je to i po smanjenju unosa iz inozemstva jer i u inozemstvu su značajno poskupjela vozila. Cijelo tržište je poremećeno", rekao je Alen Vuksan Ćusa, predsjednik Udruge motornih vozila.

Nažalost, ni budućnost nije svijetla - daljnja se poskupljenja očekuju kod rabljenih, novih vozila, autodijelova troškova servisiranja, i ostalih dijelova industrije, doznaje Dalibor Špadina.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr