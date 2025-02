Mladi sve teže dolaze do stana, cijene rastu, a uvjeti za kredite se postrožuju.



"Istraživanja su pokazala da većina mladih radi za plaću nižu od prosječne tako da je upitno koliko si uopće mogu priuštiti stambeni kredit", rekao je Josip Miličević iz Mreže mladih Hrvatske.



Pa najčešće traže najam, potrebe su velike, baš kao i cijene, a brzog rješenja nema.



Mamutica je najveća zgrada u Hrvatskoj sa ukupno 1169 stanova. Prema analizi Ekonomskog instituta u Zagrebu da bi se riješila kriza priuštivog stanovanja u Hrvatskoj je potrebno izgraditi još 202 Mamutice. Odnosno, u Hrvatskoj nedostaje 236.731 stan.

Što je najgore, ti stanovi postoje i ima ih i dvostruko više nego što je potrebno.

Čak 595.000 stanova u Hrvatskoj se ne koristi.

Da bi završili u najmu Vlada bi im odmah dala više od pola višegodišnje medijalne najamnine.



"Da se isplaćuje vlasnika, da on svoj stan preda na raspolaganje APN-u, a APN zasniva najamni odnos sa najmoprimcem i taj najmoprimac onda APN-u plaća priuštivi najam ovisno o tome gdje se stan nalazi", rekao je državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva Željko Uhlir.



U praksi bi primjerice stan u Zagrebu ili Splitu plaćali oko 10 eura po kvadratu. I tako do 10 godina. Vlasnika stana od primjerice 60 kvadrata trebalo bi motivirati to što bi mu u tom slučaju država odmah uplatila i do 42 tisuće 200 eura, a ostalih 30 tisuća do isteka ugovora.

Bez države može zaraditi više, no tada rizik svega preuzima sam.



"Sigurna sam da će se određeni broj vlasnika nekretnina staviti na tržište, no koji je to broj teško je reći. Ona kategorija ljudi koji imaju nekretninu gdje čuvaju vrijednost svoje investicije, sumnjam da će ih to privući", rekla je agentica za nekretnine Jelena Kravoščanec Todorović.



Mreža mladih nada se da će ih ipak biti, jer u programu vide puno benefita.



"Znaju da ih se neće izbaciti kada počne turistička sezona, gdje znaju da to neće biti sumnjiva šupa sa madracem na podu nego stan u kojem se može dostojanstveno živjeti", rekao je Josip Milićević.



Izmjenama zakona cijena POS-ovih kvadrata rast će za 10 posto, jer ih po starim cijenama nitko ne želi graditi. Mladi će moći računati i na povrat poreza za kupnju prve nekretnine od 50 posto.



"Treba platiti porez i onda se javiti u APN sa ispunjavanjem uvjeta kako bi se dobio povrat", rekao je Uhlir.



Nove mjere trebale bi u praksi zaživjeti najkasnije do jeseni.

Pročitajte i ovo Teška odluka FOTO/VIDEO Nema im spasa, morat će ih ubiti: "Gledaju me, kao da traže pomoć, ovo je apsolutno užasno"

Pročitajte i ovo MELONI POSJETILA PAPU Počele pripreme za papinu smrt: Dvije bliske osobe otkrile što im je rekao