Panika u zraku: Avion s 200 putnika hitno morao sletjeti zbog prijetnje bombom

Let kompanije American Airlines iz New Yorka za New Delhi bio je primoran sletjeti u Italiju zbog prijetnje bombom, rekli su u nedjelju Flight Emergency i izvori iz zračne luke.

"Let American Airlinesa AA292 za New Delhi preusmjerit će se u Rim zbog prijetnje bombom", objavila je na X-u Flight Emergency, stranica koja prati letove.

Zrakoplov Boeing 787-9 Dreamliner s oko 200 ljudi sletio je u rimsku zračnu luku Leonardo da Vinci oko 16:20, prema izvorima iz zračne luke.

Zrakoplov se nalazio iznad Kaspijskog mora kad je avioprijevoznik upozorio posadu da postoji prijetnja bombom, rekli su izvori. ABC News, koji se pozvao na višeg dužnosnika koji nije imenovan, javio je da je prijetnja bila neutemeljena.

Kompanija American Airlines nije odmah odgovorila na zahtjev za komentarom.

Let, kojem je polazišna točka bila međunarodna zračna luka John F. Kennedy, krenuo je prema međunarodnoj zračnoj luci Indira Gandhi u New Delhiju.

