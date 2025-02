Četvrti petak za redom u Hrvatskoj se provodi bojkot. Na poziv platforme Halo inspektore, u petak se u Hrvatskoj održava cjelodnevni bojkot trgovina s naglaskom na bojkot pekarnica i svih pekarskih proizvoda na svim prodajnim mjestima.

Porezna uprava objavila je podatke iz sustava fiskalizacije koji uključuju broj i iznos računa.

Uspoređeni su podaci za datume 14.02.2025., 07.02.2025., 31.01.2025. i 24.01.2025., dane bojkota trgovina i za 17.01. 2025., dan kada nije bio bojkot trgovina​ od 00:00 do 15:00 sati, za Sve djelatnosti i djelatnost G-47- Trgovina na malo, osim trgovine motornih vozila i motocikla.

"Iz podataka je vidljivo da je broj računa u petak 14.02.2025. od 00:00 sati do 15:00 sati u odnosu na petak 07.02.2025. od 00:00 sati do 15:00 sati veći 1 % dok je iznos računa također veći za 12 %, u petak 14.02.2025. od 00:00 sati do 15:00 sati u odnosu na petak 31.01.2025. od 00:00 sati do 15:00 sati broj računa je veći za 18 % dok je iznos računa također veći za 31 %. Nadalje, u petak 14.02.2025. od 00:00 sati do 15:00 sati u odnosu na petak 24.01.2025. od 00:00 sati do 15:00 sati broj računa je veći za 31% dok je iznos računa također veći za 45 %", navodi Porezna uprava.

"Dok je u petak 14.02.2025. od 00:00 sati do 15:00 sati u odnosu na petak 17.01.2025. dan kada nije bio bojkot trgovina od 00:00 sati do 15:00 sati broj računa manji za 7 % dok je iznos računa veći za 1 %", dodaje se u priopćenju.

"Iz podataka je vidljivo da je broj računa u petak 14.02.2025. od 00:00 sati do 15:00 sati u odnosu na petak 07.02.2025. od 00:00 sati do 15:00 sati veći 9 % dok je iznos računa također veći za 20 %, u petak 14.02.2025. od 00:00 sati do 15:00 sati u odnosu na petak 31.01.2025. od 00:00 sati do 15:00 sati broj računa je veći za 36 % dok je iznos računa također veći za 65 %. Nadalje, u petak 14.02.2025. od 00:00 sati do 15:00 sati u odnosu na petak 24.01.2025. od 00:00 sati do 15:00 sati broj računa je veći za 61 % dok je iznos računa također veći za 89 %. Dok je u petak 14.02.2025. od 00:00 sati do 15:00 sati u odnosu na petak 17.01.2025. dan kada nije bio bojkot trgovina od 00:00 sati do 15:00 sati broj računa manji za 7 % dok je iznos računa također manji za 4 %", kažu iz Porezne uprave.

