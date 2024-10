Prosječni ovisnik o drogama ima 42 godine i živi s obitelji: "Anksioznost me uvijek oprala dok sam bio trijezan. Urokao bih se i bilo mi je super"

Slika prosječnog liječenog ovisnika o drogama u Hrvatskoj:

Najčešće je muškarac, u prosjeku ima 42 godine. Živi s primarnom obitelji. Najviše ih se liječilo zbog ovisnosti o opioidima. I najviše ih živi u Istarskoj županiji.

Gdje god živjeli i na čemu god ovisnici bili, obrazac je sličan.

Sugovornik Dnevnika Nove TV je, kao i velik broj drugih, počeo s alkoholom i marihuanom u srednjoj školi. Ali je onda otišlo dalje.



"To su tablete protiv bolova, to je bio heroin, konzumiranje velike doze heroina", rekao je sugovornik.

"Poslove sam gubio i lijevo i desno, lagao sam, krao sam, prodavao sam sve i svašta, što god sam mogao smuljati bih smuljao. Anksioznost me uvijek oprala dok sam bio trijezan. Urokao bih se, drogirao bih se i meni je bilo super", rekao je.

Prošle godine na liječenju zbog ovisnosti o drogama je bilo gotovo 6 tisuća osoba. A u Europi i kod nas ta populacija je sve starija. Prvenstveno se radi o ovisnicima o heroinu.



"Koji imaju i brojne tjelesne komplikacije koje također treba tretirati kao što su venska tromboza ili hepatitis C", kaže dr. Ivan Ćelić iz Klinike za psihijatriju Vrapče.

Oni koji su bili u komunama češće su bili zbog psihoaktivnih tvari. To primijećuju i u najvećoj psihijatrijskoj bolnici, Vrapče.



"Bilježimo trend sve većeg broja mladih od 18 do 25 godina koji dolaze zbog velike uporabe marihuane, stimulansa i zbog toga je potrebno bolničko liječenje", dodaje liječnik.

Našeg je sugovornika s početka priče spasila komuna u kojoj je oko 4 i pol godine. Posljednje dvije i sam pomaže drugim ovisnicima koji dođu.



"Ja sam bio spreman hodati 3 i pol kilometara, po kiši i snijegu u gaćama, da bih došao do svog sredstva ovisnosti, trijeznog mentaliteta, da bih došao do onoga što želim, pa tak im isto kažem - nađite si nešto što želite, to ganjajte i ništa vas neće moći zaustaviti", poručuje sugorvornik s početka priče.

Jer treba si ponavljati da izlaza iz svijeta droge uvijek ima.

Pročitajte i ovo Pad temperatura Ledeni val stiže u Hrvatsku. Očekuje se drastična promjena, moguć je i snijeg

Pročitajte i ovo Vatrogasci objavili fotke FOTO Pogledajte nestvarne prizore s A3: Nećete vjerovati što su učinili tamburaši nakon prevrtanja velikog šlepera

Pročitajte i ovo Poskupljenje Požurite na pumpe: Poznate su nove cijene goriva, nije dobro