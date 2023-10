Stručnjakinja o međusobnom vrijeđanju predsjednika i premijera: "Oni štete sami sebi. Loša politička komunikacija pridonosi dojmu loše politike"

"Di nas guraš budalo? To radiš za osobne račune, sve se radi za osobne račune i to slikanje s Đokovićem, kojeg ono cijenim kao sportaša, ali to je tako jadno", poručio je predsjednik Zoran Milanović.

"Vidim da je koristio i riječi poput budale, pa ja mogu sada reći da su njegove debilne izjave sramota za Hrvatsku, i ovo namjerno govorim ovako tvrdo", uzvratio je Andrej Plenković, predsjednik Vlade.

"Oni žele stvoriti dojam o sebi da su snažniji, sigurniji, odlučniji, žešći. I na taj način dobiti političke poene. Međutim oni zapravo štete sami sebi, oni stvaraju dojam nesigurnosti, nestabilnosti cjelokupne zemlje, jer loša politička komunikacija pridonosi dojmu loše politike", pojasnila je dr. Gabrijela Kišiček, komunikacijska stručnjakinja.

Nove teme, stari način obračunavanja. Jedan započne, drugi nastavi, pa prvi uzvrati i tako dalje.

I zbog toga, dodaje Kišiček, sve je više onih koji gube volju i odbijaju pratiti politiku. To se najviše tiče mladih, posebno onih koji su rođeni nakon 2000.e godine.

"Ka da su dvoje djece ono, mislim da to nije prikladno za premijera i predsjednika države", rekao je Franko iz Zadra.

"Zato opće niti ne pratim baš politiku u Hrvatskoj, baš zbog takvih komentara, vrijeđanja", rekla je Mirta iz Varaždina rođena 2001.

"Nasmije me svako toliko vidjet dvije odrasle osobe na vrhu države ono, najvažnije osobe, da tako pričaju jedna s drugom", rekao je Luis iz Rijeke koji je 2004. godište.

Tako se u javnosti prepiru svako malo u posljednje 3 godine, koliko traje ta famozna tvrda kohabitacija. Govorili su si: plameni jazavac, 54 godišnji šmrkavac, herojski zec, piroman, nije za kilavce, neki bully, pio kavu i mlatio po kroasanima, shvaćam da je on glavni stalker...

Gledali ili ne, pratili ili ne - i oni koji su friško punoljetni moći će iduće godine birati - Vladu, predsjednika, europarlamentarce.

"Razmišljao sam, pričali smo neki dan o tome, ja i moja ekipa, došli smo do zaključka da bi trebali, ali prvo se malo upoznat, ono sjest jedan dan, vidjet kakvo je stanje", rekao je Valentino, rođen 2004.

"To je sigurno građanska dužnost, ali nisam još spreman odabrati išta", rekao je Ivan koji je 2001. godište.

Kao i uvijek - na građanima će biti zadnja.

