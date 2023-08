Ponovo bodu, zuje i smetaju! Nakon poplava stigla nova generacija krvopija

Iz poplave, izletjela je nova generacija komaraca. Iako stanje nije kao što je bilo početkom sezone, komaraca ima, zuje, bodu i smetaju.

"Ima ih ujutro od 6 sati pa jedno do pol devet. Bude kritično kad malo zatopli. Onda do šest ih nema, ali onda do devet ne možemo izdržati koliko ih ima", opisuje Petar Tobijaš iz Kopačeva.

Zavod za javno zdravstvo odradio je mjerenja. Zaključak - ima ih više nego što je dopušteno, pa su izdali naputak službama da krenu u tretiranje.

"Prije dva dana na temelju preporuka Nastavnog zavoda za javno zdravstvo odrađeni su larvicidni tretmani, a ono što nas očekuje nakon toga, jer nikada nisu 100% učinkoviti, tako da očekujemo sljedećega tjedna negdje sredinom, adulticidne tretmane iznad šumskog i močvarnog područja", kaže dogradonačelnik Osijeka Dragan Vulin.

To znači da se nakon larvicidnog kreće i u zaprašivanje iz zraka i sa zemlje. Ali sve su ove pojave logične i potpuno očekivane.

"Drava je preplavila lijevu obalu gdje su se doslovce napravila jezera idealna za razvoj ličinki komaraca. Međutim, ono što je dobra vijest je to da se Drava jako brzo i vraća u svoje korito. U svom najvišem trenutku bila je 419 centimetara, a sada je već ispod 200, što znači da se depresije brzo isušuju", poručuje Tin Kovačić.

Više o borbi osječkog područja s komarcima pogledajte u videu.

