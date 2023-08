Hoće li nam trebati kišobrani? Meteorolog Nikola Vikić-Topić otkriva kakvo nas vrijeme očekuje za vikend

Tlak zraka u subotu ponovno počinje rasti. Jačat će anticiklona sa zapada Europe koja donosi stabilnije prilike, a fronta će proći sjevernije od nas. Ipak, bit će još malo vlage iznad Hrvatske zbog koje će biti sparno, a mogući su još uvijek i lokalni pljuskovi.

Prijepodne u subotu će na Jadranu biti sunčano i većinom vedro, a na kopnu oblačnije, osobito u Slavoniji gdje će biti pretežno oblačno, lokalno uz pljuskove i grmljavinu koji ponegdje mogu biti izraženiji.

Drugdje na kopnu, na zapadu, samo malo do umjereno oblačno u tim prijepodnevnim satima. Rano ujutro je ponovno moguća magla, osobito u Lici, Kordunu i Banovini, između 5 i 8 sati.

Vjetar na kopnu slab, a na obali slaba do umjerena bura, pod Velebitom s jakim udarima. Najniža temperatura od 14 do 19, a na moru 23 do 26, dakle i jutra su nam postupno toplija.

U središnjoj Hrvatskoj, nakon većinom sunčanog jutra, poslijepodne će biti malo više oblaka. Očekujemo onaj ljetni, dnevni razvoj pri čemu će mjestimice biti pljuskova i grmljavine. Najveća vjerojatnost za njih uz Dravu, ali može ih biti i drugdje. Vjetar većinom slab, i bit će sparno - temperatura, ona najviša, između 29 i 31.



U Slavoniji obrnuto – tamo će oblačnije biti u noći na subotu i ujutro kad su lokalno mogući izraženiji pljuskovi i grmljavina. Zatim će se popodne barem djelomično razvedravati, pa će biti više sunčanih razdoblja, iako su i tada mogući kraći, lokalni pljuskovi. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, a temperatura će biti oko 30.



U Istri i Primorju pretežno sunčano i vrlo vruće. Tek rijetko je moguć pokoji pljusak, uglavnom ponovno u unutrašnjosti Istre. Pod Velebitom će i dalje puhati bura, dok će drugdje zapuhati slab do umjeren maestral. Unatoč tome, bit će prilično vruće, oko 33 Celzijeva stupnja.

U gorskoj Hrvatskoj pretežno sunčano, no od sredine dana lokalno će biti jačeg razvoja oblaka, pa onda i ponekog pljuska, uglavnom u Lici. Vjetar slab do umjern, a temperatura od 26 do 29.



I u Dalmaciji sunčano, ali ne i posve stabilno. Poslijepodne su mogući kraći, lokalni pljuskovi, uglavnom u unutrašnjosti te na jugu. Sredinom dana će zapuhati maestral, a temperatura će biti između 31 i 34.



UV indeks će, zbog oblaka, u subotu biti malo niži nego posljednja dva, tri dana. U unutrašnjosti umjeren, a na obali većinom visok, samo na krajnjem jugu i vrlo visok.

Tri dana kopno

Kraj tjedna i početak novog na kopnu također sunčan i vruć, povremeno uz malo oblaka. Pljuskova uglavnom više neće biti, samo vrlo rijetko u gorskim krajevima može biti ponekog.

Vjetar će biti slab, a temperatura između 32 i 34 Celzijeva stupnja, dakle malo toplije nego posljednjih dana.

Tri dana more

Na Jadranu pretežno vedro i vrlo vruće. Najtoplije će biti u unutrašnjosti Istre i Dalmacije gdje temperatura idući tjedan može rasti i iznad 35 stupnjeva, drugdje, uz obalu, će biti oko 34.

Vrućinu će ipak malo olakšavati vjetar - bit će jači nego posljednjih dana, prognoza se tu malo promijenila. Puhat će umjerena do jaka bura, koja će se u nedjelju i ponedjeljak zadržati veći dio dana, dok će u utorak poslijepodne okrenuti na maestral.



Vikend će nam dakle biti sunčan i vrlo vruć, posvuda između 30 i 34 Celzijeva stupnja. Na obali će biti i vjetrovito, uz umjerenu, povremeno i jaku buru.

Lokalno će još u subotu biti pljuskova – najvjerojatniji su u Slavoniji, Lici te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije, ali poneki može doći i do obale Dalmacije.

