Jedinstveni krški fenomen pod nazivom ''sad ga ima, sad ga nema jezero'', prilično rijedak ne samo u Hrvatskoj nego i šire - pojavio se opet kod mjesta Ponikve u bakarskom zaleđu.

Za vrijeme iznimno kišnih razdoblja podzemne vode od krške doline stvore jezero, pa je tako i ovih dana.

Voćnjaci i lokalne ceste završe pod vodom, no to ne čudi stanovnike ovog malog mjesta. Tko želi vidjeti to čudo prirode mora požuriti jer već prva bura vraća vodu - pod zemlju.

