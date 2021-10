Ispred najveće hrvatske bolnice od jutra je dežurala policija. Nakon jučerašnjih incidenata, danas su legitimirali zaposlenike koji se odbijaju testirati za dolazak na posao.

Mirno je bilo jutros u zagrebačkom KBC-u nakon jučerašnjih prosvjeda.

"Mislio sam da će se opet ponoviiti, da neću moći u bolnicu, i tkao. Ali evo ulazim u bolnicu i presretan sam da ulazim u bolnicu. To je sreća u nesreći", kazao je jedan od pacijenata, Jan Šnajder.

Ispred bolnice okupili su se djelatnici koji se odbijaju testirati.



"Stres nam je svaki drugi treći dan da mi netko strže po nosu samo zato jer se nisam cijepila, a oni koji se cijepe imaju mogućnost da se razbole i prenose bolesti", kazala je Andrea, zaposlenica KBC-a Zagreb.

Ravnatelj bolnice još je sinoć pozvao policiju, koja je zaposlenike legitimirala.

I jutros je test odbilo petnaestak djelatnika. Iz KBC-a Zagreb kažu - do kraja dana testiranje su odbila četiri djelatnika od 6500 zaposlenih.

"Sinoć sam slušao izjavu ministra Aladrovića, rekao je da je krajnja mjera otkaz, što se može dogoditi i ovdje. Sve ovisi o ponašanju jedne manje skupine naših djelatnika koja ne želi poštivati mjere i meni je žao zbog toga", izjavio je ravnatelj KBC-a Zagreb Ante Ćorušić.

Jutro je bez prosvjeda prošlo i u splitskom KBC-u.

"Nitko nije odbio", kazala je pomoćnica ravnatelja za kvalitetu Slavica Dajak te dodala da sve ide nesmetano.

Koliko dugo - država još ne zna. Zato se premijer osvrnuo na prosvjednike:

"A oni koji hoće prosvjedovati će prosvjedovati. To je demokracija. Ali će naš većinski narod bit pametan, mudar i informiran kakav i je i znati tko je tko u prostoru hrvatskog društva", rekao je Andrej Plenković.

Predsjedniku države i dalje smetaju maske, pogotovo kod cijepljenih.

"Zašto ljudi od 50 godina u prosjeku, nose masku? nevjerojatna je podatnost ljudi i poslušnost onda kada se slušat možda ne bi trebalo u potpunosti ", izjavio je Milanović.

U pulskoj bolnici nema problema s potvrdama, ali nakon testiranja - neki su se ipak odlučili na cijepljenje.

"Idem se cijepiti sad u 10. Idem jer ne mogu raditi pod vizirom, gledat mikroskop i .. tak da su uspjeli i mene privolit da se cijepim, iako je lakrdija i s tim cijepljenjem više", izjavila je Anđelka Milakara iz OB Pula.

S procijepljenošću većom od 90 posto pohvalili su se u Primorsko-goranskoj županiji.

Cijepljeni su svi zaposleni na covid odjelu, ali ne i pacijenti koje liječe.

Gotovo polovica ima težu sliku bolestu, od 30 pacijenata 26 nije cijepljeno, 4 jesu i imaju blažu sliku bolesti.

Sada ih liječi, no prije godinu dana i sam je ležao na tom odjelu. Doktor Grubešić nema ni 40 godina i ne boluje od težih bolesti.

"Nažalost tada nije bilo cjepiva, a ja bi dao sve da sam mogao cijepiti jer sam proveo dva tjedna na intezivnoj i jedva izvukao živu glavu.Nakon toga sam se i cijepio da bih bio siguran ", kazao je Aron Grubešić.

No na cijepljenje se do sada u Hrvatskoj odlučila jedva polovica odraslog stanovništva.



Dodajmo ovome da nam je policija odgovorila na upit o jučerašnjem postupanju. Kažu da su 31-godišnjem organizatoru uručili obavijest o počinjenom prekršaju zbog neprijavljivanja javnog okupljanja, održavanja javnog okupljanja unutar kruga bolnice i narušavanja javnog reda i mira.



Nadalje, 56-godišnjaku je uručena obavijest o počinjenom prekršaju protiv javnog reda i mira, a 51-godišnjaku uz to uručena i zabrana posjećivanja KBC-a Zagreb i prostora na toj adresi idućih osam dana.



U odnosu na moguće druge počinitelje prekršaja, kriminalističko istraživanje se nastavlja.

Evo najnovijih podataka u bolničkom sustavu:

Od ukupno 52.374 zaposlena, prvi dan uvođenja COVID potvrda testiralo ih se 6.795. Na koronavirus je bilo pozitivno 26. Odbilo ih se testirati 32. Najviše pozitivnih zaposlenika nakon testiranja je u KBC-u Osijek - njih šestero, a najviše zaposlenih odbilo se testirati u KBC-u Sestre silosrdnice - njih devetero.

O svemu se oglasio na Twitteru i ministar Vili Beroš.

"Nove brojke iznova potvrđuju opravdanost COVID potvrda u bolnicama. Zaštita zdravlja pacijenata i zaposlenika imperativ je hrvatskog zdravstva i Vlade RH", napisao je Beroš na Twitteru.

Jučer do kraja dana, kod svih testiranih djelatnika zabilježeno je 26 pozitivnih. Od njih gotovo 7.000 tek 32 je odbilo testiranje. Nove brojke iznova potvrđuju opravdanost COVID potvrda u 🏥. Zaštita zdravlja pacijenata i zaposlenika imperativ je 🇭🇷 zdravstva i @VladaRH — Vili Beroš (@ViliBeros) October 5, 2021

