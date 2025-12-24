VIDEO Napadnut dostavljač: Trčali su za njim, jedan ga je dostigao...

Iz policije su u srijedu potvrdili da su sinoć dobili dojavu o incidentu u riječkom naselju Turniću, u kojem je, prema medijima, napadnut dostavljač hrane, ali sudionike nisu zatekli, a kriminalistička istraga, kako bi se utvrdile okolnosti i identitet uključenih osoba, traje.

Novi list piše da je stanovnike Turnića sinoć uznemirio incident u Čandekovoj ulici te da je, prema video snimkama koje su se pojavile u javnosti, skupina mlađih muških osoba narušavala javni red i mir u blizini benzinske postaje, a na meti se našao i dostavljač hrane.

"Kako pokazuje snimka, trčali su za njim, jedan ga je dostigao i udario, pa pobjegao i pridružio se ostatku grupe", objavio je portal riječkog dnevnika piše Novi list.

Iz Policijske uprave primorsko-goranske potvrdili su da su dojavu o tom događaju primili jučer u 21:35 sati, policijski službenici su odmah upućeni na mjesto događaja, no, osobe tamo nisu na zatečene, a nisu pronađene ni u obilasku šireg mjesta događaja.

Policiji se do sada nije javila ni osoba, koja bi bila oštećena u ovom događaju, a kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja svih okolnosti događaja i identiteta uključenih osoba, traje, naveli su iz policije.

