Banke se natječu nikada nižim kamatnim stopama, vraća se mjera subvencioniranja kredita za kupnju stanova, ali stručnjaci imaju važno upozorenje.

Efektivne kamatne stope koje je ponudilo 12 banaka za subvencionirane stambene kredite kreću se u rangu od 2,19 do 3,75 posto. U odnosu na prijašnje dvije godine kada se provodila mjera, ove godine građani mogu uloviti rekordno niske kamatne stope.

Opcijom je zaintrigiran i 24-godišnji konobar Marijan. U Zagrebu plaća najam za stan, a za iste novce, kaže, bolje bi bilo otplaćivati ratu kredita.

"Vidio sam to, čitao sam o tome, šteta bi bila to ne iskoristit kad već država to daje. Ako mi daje 30 posto lud bi bio tko to ne iskoristi", zaključuje Marijan.

Ipak, stručnjaci upozoravaju da efektivna kamatna stopa, koju su ponudile banke, nije konačna kamata po kojoj se računa kredit. Kreditni posrednik Hrvoje Travnikar kaže da su one koje su tu navedene zapravo maksimalne koje se mogu odobriti.

"Sve ovisi o tom trenutku kad klijent dođe, odabere svoj kredit i onda će u tom trenutku saznati koja je njegova efektivna kamatna stopa", objašnjava Travnikar.

U prijevodu, kamate mogu biti još i manje. No, da biste uopće ušli u utrku za subvencije morate biti mlađi od 45 godina, a subvencionira se iznos do 1500 eura po kvadratnom metru. To je do 100 tisuća eura po ukupnoj vrijednosti stana.

Rok otplate mora biti minimalno 15 godina, a subvencije iznose od 30 do 51 posto rate kredita, ovisno o razvijenosti mjesta gdje se nekretnina kupuje.

Poticaji traju 5 godina, a za svako novorođeno ili usvojeno dijete produžuju se za još dvije godine. Ako u trenutku kupovanja nekretnine već imate djecu, za svako dijete poticaji vam se produžuju za još godinu dana.

Travnikar kaže kako se samom subvencijom s nižom kamatnom stopom koja se nudi, a koja je niža nego tržišna, može "amortizirati djelomično, ako ne i u cijelosti porast cijene koji se dogodio na tržištu".

Pred onima koji žele poticaje još je nekoliko stepenica koje moraju prijeći. Prvo moraju prikupiti svu potrebnu dokumentaciju i onda ju počevši od 10. rujna mogu početi predavati u Agenciju za poslovanje nekretninama.

Tko god preda potpunu dokumentaciju, koja uključuje predugovor o kupnji stana i uporabnu dozvolu, subvencije će, uvjeravaju u Ministarstvu graditeljstva, bez problema i dobiti.

