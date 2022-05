Turizam svoje loše lice u Splitu pokazuje i prije srca sezone. Nedolično ponašanje mladih turista problem je za koji pod Marjanom još nisu pronašli rješenje.

Galama, uriniranje, konzumacija opijata... prizori su to iz Splita u predsezoni.

"Od mokrenja na ulici usred bijela dana na sred trgova, do tih razularenih zabava ispod prozora. Ono što sam ja vidjela ove godine uistinu, mislim da u svom životu, evo imamo pedeset godina, nisam vidila do sad", kazala je Ana Peraica u prilogu reportera Dnevnika Nove TV Ivana Kaštelana.

Nema sna ni u ranim jutarnjim satima. Glasno se napuštaju noćni klubovi, otvoreni unutar stambene zone.

"Mi smo se nekako, čini se, brendirali kao neka Ultra kroz cijelo ljeto. Možda neki ne znaju, nisu svjesni da ljudi žive tu. Pa, na kraju krajeva, i turisti tu spavaju po tim apartmanima i njima smeta ta galama", navodi Lara Arapović, vijećnica kotara Grad.

Komunalci na ulicama samo tijekom dana

Komunalci su na ulicama samo tijekom dana. Iz policije poručuju da intezivnije prate te se odazivaju na svaku prijavu za kršenje javnog reda i mira.

"I meni je isto do života i zabave, ali mislim da, recimo, spomenici baš i nisu mjesto, i da naseljene zone nisu mjesto za takve vrste zabava", smatra Peraica.

I jedina zelena površina u centru sve više se tijekom ljeta pretvara u diskoteku na otvorenom.

"Ja nemam ništa protiv toga da ljudi iznajmljuju svoje viškove, da pretvaraju veći stan u manji jer nemaju ionako od čega živjeti. Međutim to je potpuno nekontrolirano", navodi Marija Vujošević-Carić.

Situacije je ovo koja dovodi i do problema gomilanja otpada.

"Zimi je to uredno, bude par vrećica, a ljetim kad počne znači sezona, turizam, restorani to postane... ovo je sad super kako to bude do večeri", kazala je Arapović.

Situacija sve lošija nekoliko ulica izvan centra

"Rečeno nam je da će biti malih problema sa škovacama, međutim ovo iz dana u dan eskalira sve više i više", kaže Ela Braović.

A stanari tvrde da je situacija još lošija nekoliko ulica izvan centra.

"Palača se pere. Križeva u kojoj ja stanujem se ne pere. Operu je dva puta godišnje. Kako mi to Splićani kažemo - to je kuga i kolera", rekla je Vujošević-Carić.

U novoj strategiji razvoja turizma najavljuje se zaokret.

"Odmičući se upravo od masovnosti, cilj nam je ne da hvatamo brojke i da imamo sve veći i veći broj turista, nego da taj broj kojeg imamo produžimo na cijelu godinu", kazala je Nikolina Brnjac, ministrica turizma i sporta.

I to kako ne bi živjeli za turizam, nego od turizma.

