O nezapamćenim transferima, ali i budućnosti nekih opcija na političkoj sceni Mislav Bago razgovarao je s političkim analitičarom Tihomirom Cipekom.

Cipek o fenomenu Milana Bandića i prebjezima u njegovu stranku kaže kako su ti prebjezi uvjetovani dobrim pregovaračkim pozicijama i dobrim gradskim budžetom. Napominje i kako je najlogičnije da saborski zastupnici tamo prelaze budući da je naziv Bandićeve stranke Stranka rada i solidarnosti, te zbog toga može okupljati široki krug ljudi.

Cipek ne misli da Bandić želi ministarsko mjesto, ali siguran je da želi utjecati na vlast. "Bandiću je dovoljan utjecaj na vlast i usmjeravanje na neke poteze, no ne treba mu ministarsko mjesto", uvjeren je Cipek.

"Zastupnici/prebjezi imaju interes odraditi mandat do kraja, podržat će vlast, jer veliko je pitanje da li bi ponovo došli na stranačke liste i ponovo ušli u Sabor“, rekao je Cipek odgovarajući na pitanje hoće li ti zastupnici podržati vlast.

"Taj proces raspada stranaka, jača HDZ, odnosno stranku na vlasti. Vladajući, kako ide kraj mandata rastu, a glavni je razlog kriza SDP-a, odnosno kriza oporbenih stranaka, ali i kriza u HNS-u, koji je potpuno promijenio svoj stav. S jedne strane imamo moralnu krizu, a s druge strane imamo krizu vodstva stranaka", napominje Cipek.

"Birači su već dugo razočarani politikom, a građani žele djelotvorne i funkcionalne institucije bez utjecaja politike, no to nije moguće, jer jedino politika to može napraviti", rekao je Cipek.

Smatra kako se jako puno energije troši na obuzdavanje desnice unutar HDZ-a, a malo na reforme. "Potrebno je imati viziju koje reforme bi se poduzele. Nije osmišljen plan kako bi se provele reforme", uvjeren je.

Komentirao je i politiku predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, rekavši kako se ona od početka svog mandata bavi formom.

"Radi se o osobi koja želi realnu moć, ali se o realnim problemima ne bi očitovala, jer bi to utjecalo na popularnost. Svoju popularnost ona gradi na temelju svima simpatičnim potezima. Vidjet ćemo da li je naučila na primjeru Josipovića koji se htio svidjeti svima, a onda je izgubio izbore. Jako je važno kakvu će osobu opozicija dovesti i suprotstaviti predsjednici na idućim predsjedničkim izborima", za kraj je rekao Cipek.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr