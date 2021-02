Vlasnica kafića u mjestu Studenci kod Imotskog 5. veljače uhićena je u svojoj kući kasno navečer nakon što policajcima nije željela otvoriti svoj kafić, za koji su oni tvrdili da radi.

Marijanu Trogrlić odveli su u pidžami bez objašnjenja, a njezino troje maloljetne djece ostalo je samo kod kuće.

Policija joj je, tvrdi, kazala da imaju dojavu da je kafić otvoren, no Trogrlić ih nije htjela pustiti bez naloga unutra te su je nakon toga je uhitili. Sve je ispričala za Nacional, a objašnjenje zašto je uhićena i noć provela u samici još nije dobila.

Trogrlić kaže da je tog dana njezin suprug u kafić pozvao susjede da pogledaju utakmicu koju je prenosila samo televizija čiju su pretplatu imali u kafiću. Pića nije posluživao, a u prostoru je, kaže vlasnica, bilo šest odraslih osoba i troje maloljetne djece te je dodala da uopće nije znala za to kad je policija stigla. Priznaje da kafić obitelj povremeno koristi jer je u sklopu kuće.

"Kafić je zatvoren, zaključan, ne služi mušterije, mi ne radimo. Ali, prostor kafića ponekad koristimo. Na primjer, ja pijem tursku kavu, ali suprug pije espreso. Uđe u lokal i spremi sebi espreso. Kad hoće pivo, ne ide u dućan, nego uzme iz kafića. Ponekad ručamo za stolom u lokalu, to je dio naše kuće. Ali objekt ne radi", pojasnila je Trogrlić.

Kad je stigla u postaju granične policije Imotski, tvrdi da su joj prijetili socijalnom službom jer nije htjela otključati lokal. Na pitanje hoće li je pustiti, rekli su da će noć morati provesti u postaji te da ima pravo na jedan telefonski poziv.

Tek je idući dan saznala da je njezin suprug Nikola policajcima otvorio vrata kafića Aquarius. U kafiću je bilo njih devet. Policijski službenici ušli su i sastavili zapisnik.

"U zapisniku piše da su u prostoru kafića zatekli devet osoba, što nije kršenje mjera jer je dopušteno okupljanje do deset osoba, kao i da gosti nisu posluženi pićem", kazao je turistički inspektor Ivica Rebić u zapisniku od 8. veljače ove godine. Kao državni inspektor, Rebić je u svom nalazu citirao policijski zapisnik, piše Nacional.

Trogrlić je, tvrdi, noć provela u pidžami u kojoj je uhićena, u podrumskoj ćeliji. Kaže da je to prljava prostorija u kojoj nije bilo kreveta, već strunjača na podu po kojoj su plazile bube, a na zidovima su bili tragovi krvi i mokraće. U prostoriji nije bilo ni svjetla ni grijanja.

Kako pati od napadaja panike, tražila je od policije da joj daju lijekove koje je donio njezin suprug, ali su se na to oglušili. Nakon cijele drame završila je i kod psihijatra.

Iz pritvora je izašla iduće jutro u 9 sati, a imala je i kratak razgovor s krim inspektorom. Kazala je da su službenici bili puni razumijevanja i obrazložili joj da je slučaj eventualno prekršajni predmet, a ne kazneni.

Državni inspektorat došao je u ponedjeljak, 8. veljače. Predmet nadzora bila je, stoji u zapisniku, "kontrola pridržavanja Odluke o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja zbog sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19". Nadzor je obavio viši turistički inspektor Ivica Rebić, koji je u nalazu napisao da je ugostiteljski objekt zatvoren.

"Ništa nisam potpisala, niti kad su me uhitili, niti kad su me pustili. Jedino me se može vidjeti na kameri valjda. Ništa mi nije bilo jasno", kazala je Trogrlić za Nacional i dodala da je kasnije zbog svega potražila psihijatrijsku pomoć te da je pisala ministru Božinoviću i MUP-u, ali da nikad nije dobila odgovor.