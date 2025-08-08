Je li ovo uopće moguće? Doslovce mrtav pijan sjeo za volan i završio u betonskoj kanti

Poprilično pijani mađarski turist izazvao je prometnu nesreću u četvrtak u Selcu.

39-godišnji muškarac, koji je imo 4,47 promila alkohola u krvi, vozio je automobil mađarskih registracija kad je izgubio nad vozilom i udario u betonsku kantu za otpad.

U prometnoj nesreći nastala je samo materijalna šteta te nije bilo ozlijeđenih osoba.

Policija je sankcionirala vozača. Izrečena mu je novčana kazna u ukupnom iznosu 1400,36 eura i zaštitna mjera zabrane upravljanja B kategorije u trajanju od tri mjeseca.