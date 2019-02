Zagrebačka policija u ponedjeljak je objavila što se događalo u petak nakon dojave o stravičnom obiteljskom nasilju u naselju Peščenica.

Bivši policajac i osuđeni obiteljski nasilnik S. F. u petak poslijepodne brutalno je istukao 14-godišnju kćer, nakon čega je odveden u Kliniku za psihijatriju Vrapče. Majka pretučene, koja je boravila u bolnici, u nekoliko je navrata zvala policiju.

U vrijeme dok je pozivala policiju pokušavala je doznati gdje je njezin bivši suprug. Iz policije poručuju da je bilo "manjih propusta u komunikaciji, ali da je sve dobro odrađeno".

"S obzirom na informacije koje je policija imala, poduzimala je sve mjere. Nakon prvog poziva prikupljeni su podaci, majka je iskazala bojazan. Policija je postupila u skladu s informacijama koje je dala gospođa koja je zvala, a koja u tom trenutku nije znala gdje se počinitelj nalazi.

Dok nije raspolagala s informacijom gdje je počinitelj, policija je intenzivno za njim tragala. Po naknadnoj informaciji od susjeda da je u tijeku nasilje policija je došla u kuću. Od tog poziva trebalo im je 14 minuta. Nakon toga je uhićen, pružena mu je liječnička pomoć i hospitaliziran je", kazao je voditelj Operativno-komunikacijskog centra policije PU zagrebačke Stipo Mandić.

Otac u zatvoru zbog obiteljskog nasilja

Podsjetimo, o ovom obiteljskom nasilju događaju prva je progovorila majka djevojčice, koja se nalazi u bolnici zbog operativnog zahvata, zbog čega je njezin bivši suprug i čuvao djecu. Majka kaže da je policiju zvala pet puta, a kad je nazvala kćer i čula da je otac tuče, u spavaćici je taksijem otišla kući, gdje je stigla u isto vrijeme kad i policija.

"Zvala sam kćer opet u 17:46 i čujem je kako vrišti 'tata, nemoj me tući, molim te' i sina u pozadini kako urla. Izletjela sam iz svoje bolesničke sobe, sestre su me zaustavile da moram potpisati i čekati doktora, ja govorim da ću potpisati, ali ne čekam doktora. Zovem Uber i na Heinzelovoj iz auta vidim policiju pod rotirkama kako odlazi prema našoj kući. Kći me zove sa susjedova mobitela jer joj je tata razbio i mobitel i kaže mi da je OK. Policija i ja dolazimo skoro u isto vrijeme, kad sam je vidjela, pala sam u nesvijest", kazala je majka pretučene.

Dodala da je njezina kći bježala od oca koji ju je mlatio. Otac joj je razbio naočale i mobitel. Pobjegla je kod susjeda, no otac ju je i tamo pronašao te ju nastavio tući. Inače, otac je bio pušten iz zatvora, gdje boravi upravo zbog obiteljskog nasilja. Pušten je uvjetno jer je inzistirao da čuva djecu dok je njegova bivša supruga na operaciji.

Pretučena kći prevezena je u bolnicu u Klaićevoj i utvrđene su joj lakše tjelesne ozljede.