Stravičan slučaj obiteljskog nasilja dogodio se u petak poslije podne u zagrebačkom naselju Pešćenica

Bivši policajac i osuđeni obiteljski nasilnik S. F. je u petak poslije podne brutalno istukao 14-godišnju kćer nakon čega je odveden u Kliniku za psihijatriju Vrapče.

O događaju je Index.hr izvijestila majka djevojčice koja se nalazi u bolnici zbog operativnog zahvata, zbog čega je njen bivši suprug i čuvao djecu.

Majka kaže da je policiju zvala pet puta, a kad je nazvala kćer i čula da je otac tuče, u spavaćici je otišla taksijem kući gdje je stigla u isto vrijeme kad i policija.

"Zvala sam kćer opet u 17:46 i čujem je kako vrišti 'tata nemoj me tući, molim te' i sina u pozadini kako urla. Izletjela sam iz svoje bolesničke sobe, sestre su me zaustavile da moram potpisati i čekati doktora, ja govorim da ću potpisati, ali ne čekam doktora. Zovem Uber i na Heinzelovoj iz auta vidim policiju pod rotirkama kako odlazi prema našoj kući. Kći me zove sa susjedovog mobitela jer joj je tata razbio i mobitel i kaže mi da je ok. Policija i ja dolazimo skoro u isto vrijeme, kad sam je vidjela, pala sam u nesvijest", ispričala je majka za Index.hr.

Dodala da je njena kći bježala od oca koji ju je mlatio. Vikala je „upomoć“, „tata, gušiš me, nemoj me tući, molim te“. Otac joj je razbio naočale i mobitel. Pobjegla je kod susjeda, no otac ju je i tamo pronašao te ju nastavio tući. „Njenom je glavom otkinuo i jednu letvu s ograde, vukao ju je po asfaltu i rastrgao majicu“, ispričala je majka, dodajući da je otac bio pušten iz zatvora, gdje boravi upravo radi obiteljskog nasilja. Pušten je uvjetno jer je inzistirao da čuva djecu dok je njegova bivša supruga na operaciji.

Pretučena kći prevezena je u bolnicu u Klaićevoj, gdje je zadržana. Djevojčica ima lake tjelesne ozljede, a zadržana je preko vikenda zbog toga što dijete – nemaju kome dati.

Majka kaže da se od supruga razvela jer joj je bilo dosta toga da mu bude vreća za udaranje“ te da je on već osuđen za obiteljsko nasilje. Djecu, međutim, dosad nije tukao.

Iz zagrebačke policije su potvrdili da su intervenirali zbog kaznenog djela nasilja u obitelji, a kriminalističko istraživanje nastavit će nakon što bude otpušten iz psihijatrijske bolnice.