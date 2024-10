Policija okupirala kvart u Zagrebu: Netko je pucao po domu zdravlja i automobilu?

Zagrebačku Knežiju je u utorak navečer okupirala policija. Točnije, radi se o ulici Rudolfa Bičanića.

Nepoznata osoba ili više njih su oštetili stakla na Domu zdravlja, točnije na jednoj ordinaciji. Osim stakla na objektu, oštećen je i jedan automobil.

Iz PU zagrebačke rekli su da su dojavu o događaju zaprimili oko 19:20 sati.

Nitko nije ozlijeđen. Policijski očevid je u tijeku.

Neslužbeno je došlo do pucnjave, no policija to nije ni potvrdila ni dematirala, piše Jutarnji list.

