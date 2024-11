Krš i lom na raskrižju: Tri osobe završile u bolnici, policija otkrila što se dogodilo

Policija je objavila detalje prometne nesreće koja se u ranim jutarnjim satima 5. studenog dogodila na zagrebačkoj Peščenici.

Do nesreće je došlo u 4:45 kada se 31-godišnjak automobilom kretao Heinzelovom ulicom u smjeru jugoistoka. Dolaskom do raskrižja Slavonske avenije i Radničke ceste, iako je na semaforu bilo crveno svjetlo, skrenuo je ulijevo te je na prednji dio njegova automobila naletio automobil kojim je upravljao 54-godišnjak koji se kretao Radničkom cestom. On je u raskrižje ušao zadržavajući smjer kretanja ravno dok je semaforu bilo zeleno svjetlo.

Uslijed naleta automobil je odbačen u smjeru sjeverozapada te je na njegov prednji dio prednjim dijelom naletio treći automobil, kojim je upravljao 51-godišnjak.



U prometnoj nesreći teško je ozlijeđen 31-godišnjak, dok je lakše ozlijeđena 44-godišnja putnica, a liječnička im je pomoć pružena Kliničkoj bolnici Dubrava. Lakše je ozlijeđen i 54-godišnjak kojem je liječnička pomoć pružena u Kliničkoj bolnici Sestre milosrdnice, navodi se u izvještaju iz policije.