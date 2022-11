Počinje Martinje, vrijeme kada mošt prelazi u mlado vino. Brojni vinari slave današnji dan. No, osim slavlja, potreban je i pojačan oprez posebno u prometu. Policija najavljuje pojačanu kontrolu tijekom cijelog martinskog vikenda.

Sve je spremno za još jednu proslavu Martinja. Tradicija se mora nastaviti.

"Najljepše nam je za Martinje, kada mi dobijemo lijepu kapljicu da je možemo svi zajedno popiti i da budemo svi zajedno veseli", rekao je vinar Mirko Crnković.

Ljubitelji dobre kapljice slavit će do dugo u noć. U Rovinju je fešta počela još u jutarnjim satima.

"Slavimo Martinje, to je fešta od mladog vina, i zajedno sa Srednjom školom Eugen Kumičić, napravili smo 250 porcija porketa i dijelimo ih sa mladim vinom", prepričava kuhar Siniša Cerin.

S kojim nikako ne treba pretjerivati, ističe alkoholog Darko Breitenfeld. "Jedno piće znači po prilici vjerojatnost za smrtonosnu nesreću, već kod dva pića može biti deset puta veća smrtonosnost, a tri četiri pića, sto puta veća smrtnost u prometnim nesrećama", upozorava.

Posebno oprezan treba biti u prometu. Alkohol ostaje u tijelu poprilično dugo, odnosno, kako upozorava Breitenfeld, jednom piću treba tri do pet sati da se rastvori i nestane iz čovjeka.

Svjesni su toga i brojni vozači

"Kako kažu, ako piješ, ne vozi. Ja sam za to, ako i popiju neka uzmu taxi ili neka netko dođe po njih", poručuje Dragica, a slično razmišlja i Vladimir. "Bilo Martinje ili bilo što drugo, imaš taxi, imaš prijatelja koji ne pije. Neka te on vozi i to je to", kazao je.

Kaznu od 700 kuna platit ćete ako imate 0 cijelih 5 promila alkohola u krvi. Od 3 do 5 tisuća kuna ako imate od 0.5 do jednog promila, od jednog do jednog i pol promila kazna ide od 5 do 15 tisuća kuna, iznad jednog i pol promila kazne su od 10 do 20 tisuća kuna ili kazna zatvora od 60 dana.

Uz Martinje idu, naravno i policijske kontrole na cestama. Na terenu je bio reporter Dnevnika Nove TV Vanja Margetić koji je razgovarao s Tihomirom Drobecom iz PU Zagrebačke koji je otkrio gdje bi sve mogao biti pojačan policijski nadzor o čemu više možete pogledati u prilogu.

