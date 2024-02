Još se traga za bjeguncem koji bi mogao biti i naoružan: "Ako ga uočite, ne prilazite mu, nego odmah obavijestite policiju"

Splitska policija poziva građane ako imaju bilo kakve informacije da ih dojave, a apeliraju kako ne mogu isključiti opciju da je muškarac naoružan.

"Upućujemo i upozorenje građanima da, ako uoče ovog muškarca, da mu ne prilaze, nego o tome odmah obavijeste policiju. U ovom trenutku još i dalje traju mjere i radnje na terenu u cilju njegova pronalaska", rekla je glasnogovornica policije Antonela Lolić.

Traže ga zbog nasilja u obitelji, a žena je završila na hitnom prijemu s teškim tjelesnim ozljedama.

"Mi smo pronašli ozlijeđenu ženu i pronašli smo usmrćenog psa. Žena je prevezena u bolnicu na pružanje liječničke pomoći", dodala je Lolić.

"S obzirom na to da je pacijentica zadobila ozljedu u vidu prijeloma nosne kosti, radi se o teškoj tjelesnoj ozljedi. Ali isto tako o ozljedi koja se nakon inicijalnog saniranja u bolničkim uvjetima može dalje otpustiti na kućnu njegu", ispričao je Josip Krnić, pročelnik pročelnik OHBP-a KBC-a Split.

Nije prvi put da je muškarac uhićen zbog nasilja u obitelji. U rujnu 2017. počinio je obiteljsko nasilje na ulici, a potom se s kćeri zatvorio u kuću. Nakon višesatnih pregovora talačka situacija uspješno je riješena, a u kući je pronađen arsenal oružja, između ostalog i automatska puška. Na općinskom sudu u Splitu protiv njega su donesene tri pravomoćne presude. Dvije uvjetne i 2018. jedna zatvorska od godine dana uz rok kušnje od 3 godine.

Sve se dogodilo u zaseoku u blizini Klisa gdje obitelj i živi.

"Vidio sam policiju, nemam pojma o čemu se radilo. Kako bilo da bilo, prema nama je uvijek bio korektan, dobar", otkrio je Ivica Mihaljević pa dodao da ga nije vidio otkako se za njim traga: "Znam samo da je čovjeku možda potrebna psihološka pomoć, to šta je on prošao, to je bila tragedija u obitelji, godinama."

I sinovi su stari poznanici policije. Stariji je bio u grupi koja je sudjelovala u huliganskim neredima na derbiju Partizana i Crvene Zvezde 2017. A prema izvorima bliskim istrazi, stigli su na poziv beogradskog podzemlja. Zadobio je najteže ozljede, među kojima i kontuziju glave.

Godinu nakon tog poginuo je prelazeći autocestu kod Ivanić Grada na dijelu gdje nema ni kuća ni odmorišta ni kamera. Na njega su naletjela tri automobila.

Mlađi sin osuđen je na 12 godina zatvora zbog ubojstva. Ispalio je muškarcu jedan hitac u glavu i ostavio ga da leži na staroj kliškoj cesti. Umro je u bolnici nakon tri dana. Kako stoji u optužnici, sve zbog navodnog novčanog duga ubijenog.

Žena koja je puštena iz bolnice na kućnu njegu - sad je na sigurnom.

