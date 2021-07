Policija u Varaždinu će u subotu 24. srpnja od 9 do 13 sati provoditi preventivno-represivnu akciju "Ne ostavljajte djecu samu u vozilima".

Varaždinska policija javila je kako će, s obzirom na predstojeće visoke temperature i sprječavanje neželjenih događaja, provoditi preventivnu akciju kako bi informirali i senzibilizirali roditelje o posljedicama ostavljanja djeteta bez nadzora u vozilu. Žele i promicati odgovorno ponašanje i poštivanje prometnih propisa kako bi utjecali na smanjenje stradavanja djece.

Preventivna akcija provodit će se ispred trgovačkih centara na području Varaždina i to:

- Trgovački centar Supernova (Optujska ulica 171, Varaždin) od 9 do 10 sati

- Lidl (Optujska ulica 74, Varaždin) i Kaufland (Koprivnička ulica 17, Varaždin) od 10 do 11 sati

- TC Plodine i TC Lidl (Gospodarska ul.) od 11 do 12 sati

- TC Lumini (Ulica grada Lipika 15, Donji Kneginec) od 12 do 13 sati.

U navedenoj preventivnoj akciji policijski službenici pristupit će osobama koje prevoze djecu te im prilikom njihova dolaska ili odlaska iz trgovačkog centra uručiti letak "Ne ostavljajte djecu samu u vozilima".